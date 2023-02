Marala porta a Olot la seva música d'arrel i trencadora

D'arrel, però trencador; tradicional, però amb mirada jove; senzill, però polifònic.va néixer amb aquests contrastos i així ho demostrava el seu disc de presentació A trenc d'alba, on també es convidava a l'espectador a viure una experiència sonora tridimensional.Ara, presenten, un treball publicat eli que arriba recent a Olot. L'àlbumque caracteritza el grup i abraça. Tot això, parlant de la, desafiant-la, desmitificar-la i integrar-la a la vida.[youtube]http://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=RSvUmGcWaDE[/youtube](Sant Cugat),(Palma) i(Pedreguer) s’han amarat de cants de batre, de balls de vetlla valencians, de cançons de mort illenques i de romanços per parir un disc rabiosament actual i tan contundent i reivindicatiu com necessari i esperançador.El docs compta amb la producció sonora dei la producció musical de. En total deu cançons que es podran escoltar i viure aquest divendres a les 20 h al Teatre Principal d'Olot. Pots comprar les entrades aquí