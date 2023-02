​Les obres del Túnel de la Codina suposaran «afectacions» al trànsit de Bracons

La pujada cap al Túnel de la Codina. Foto: Martí Albesa.

"Qualsevol intervenció a la via suposa afectacions"

Aquest 2023 el Departament de Territori té previst reparar elsque des de fa temps pateix el, un dels que formen el conjunt dels Túnels de Bracons. Es tracta del segon més llarg i el primer que es troben els conductors que van direcció a Vic.Les obres consistiran a reparar les anomalies que des del 2019 es van detectar a la infraestructura. Segons va avançar NacioGarrotxa , són "moviments en els diferents elements estructurals del túnel" provocats per la. Tal com es detalla en informes de la Generalitat, aquests moviments estan controlats, però no aturats."Es tracta de tenir les vies amb el màxim de condicions i, des d'aquest punt de vista, les intervencions que calguin fer ens facin tenir unes carreteres de màxima seguretat perquè siguin transitables", diu el secretari de Mobilitat i Logística del Departament de Territori,, en declaracions a aquest diari.Segons les partides assignades en els pressupostos de la Generalitat. Les obres costarani començaran aquest 2023. Per aquest any hi ha pressupostatsi per al 2024,més. De moment, Territori no ha detallat a quina època de l'any començaran els treballs ni quant duraran. Consistiran en la reparació d'un tub de drenatge, a més de la reparació del ferm i la plataforma de la calçada que s'ha vist afectada.Segons el Departament, les obres no suposaran un tall de circulació, però que pot haver-hi restriccions: "Qualsevol intervenció a la via suposa. Intentarem que siguin del tot menors. Han de ser intervencions que, amb algunes limitacions, facin".Els treballs d'aquest 2023 s'afegiran, això sí, al seguit de restriccions que des de fa anys elprograma per al manteniment de la via. Les obres al Túnel de la Codina són les més importants que s'hauran fet en els tretze anys d'història dels Túnels de Bracons, on hi passen diàriament uns. Des dels seus inicis, la infraestructura ha anat acompanyada d'actuacions continues de manteniment.Es calcula que cada any es porten a terme, de les quals un centenar requereixen talls de trànsit a la via. Són els talls nocturns que es troben sovint molts conductors que utilitzen la carretera que connecta la Garrotxa i Osona. Tot i aquest manteniment, no s'ha pogut evitar que hagin aparegut patologies estructurals com les del Túnel de la Codina. La Generalitat destina anualment unsal manteniment dels Túnels de Bracons.