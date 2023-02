​Territori: «L'any que ve podríem veure màquines treballant per la variant d'Olot»

Una partida plurianual que demostra "la voluntat" de la Generalitat

Marc Sanglas, secretari general de Mobilitat i Juli Fernàndez, conseller de Territori, junts en una imatge d'arxiu. Foto: Albert Segura

"No hem frenat el projecte constructiu"

El nucli de les Preses, el qual també vorejarà al variant. Foto: Martí Albesa

El projecte constructiu a finals d'any, com a mínim

El Departament de Territori ha tornat a parlar de la variant d'Olot i les Preses després de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat 2023 les informacions sobre la paralització del projecte constructiu . Ho ha fet el secretari de Mobilitat i Infraestructures,, en declaracions aEn una entrevista a aquest mitjà, Sanglas s'ha mostrat optimista sobre l'inici de les obres de la infraestructura:. El secretari general creu que el calendari amb què treballa el Departament permetria iniciar els treballs el 2024, ja queEn referència a la previsió pressupostària, Sanglas ha explicat que la partida plurianual que preveu els pressupostos de la Generalitat del 2023 per a la variant d'Olot ésque demostradel Govern: "S'ha posat fil a l'agulla a la variant des del punt de vista pressupostari i constructiu. Que hi hagi finançament és bàsic perquè els projectes constructius puguin tirar endavant", assegura el màxim responsable de la planificació en infraestructures del Departament de Territori. La partida plurianual que es recull aquest 2023 és de 67 milions d'euros en tres anys (fins al 2026) i està destinada a la construcció només del. Inclouper aquest any, tot i que Sanglas admet que no són explícitament per iniciar l'obra: "És simbòlic pel que fa a la contractació de l'obra, però sí que ens permetria començar tràmits de licitació atès que hi haurà partida pressupostària en el cas que tinguéssim el projecte constructiu redactat abans de finalitzar l'any. No sé si és testimonial, però sí que és una clara voluntat que indica la voluntat de tirar endavant aquest projecte".Territori calcula que el cost total de la variant d'Olot i les preses s'aproximaria als. Segons Sanglas, aquesta quantitat "ha d'anar sortint reflectida en els pressupostos els pròxims anys", tot i que el projecte constructiu serà l'encarregat de tancar la inversió definitiva. "És evident que fins que no tinguem el constructiu no ho sabrem exactament, perquè és el document on es resolen les diferents eventualitats que puguin anar sorgint en la redacció del projecte i el que ens dirà el preu definitiu. Però en tot cas tenim aproximacions", afegeix.Precisament, sobre el projecte constructiu que està adjudicat a l'empresa TYPSA des de l'estiu passat, Sanglas ha aclarit quei que no es pot iniciar la redacció "formalment" fins que no es responguin les al·legacions als estudis informatius i d'impacte ambiental: "Formalment, falta la resposta de les al·legacions i és possible que l'empresa estigui fent alguns treballs previs. En tot cas, el que creiem és que no es podia fer, tampoc hi havia res redactat fins ara, era començar la redacció del projecte formalment fins que no estiguessin resoltes les al·legacions".Sanglas és conscient que les últimes informacions han pogut "preocupar" part del territori, però ha afirmat que "no s'ha frenat el projecte", sinó que: "No hem frenat el projecte constructiu. El projecte continua. Tan sols el que hem fet és esperar la resolució de les al·legacions per seguir amb tota la tramitació. Crec que la paraula 'frenar' ha generat alguna preocupació a nivell territorial, però no és que s'hagi frenat al projecte. En tot cas, hem posat ordre on no n'hi havia".Es preveu que aquest mes de febrer Territori respongui les més de cent al·legacions que es van presentar fa tres anys i que encara ningú ha tornat resposta formal. Sobre el perquè ha passat tant de temps, Sanglas ha llançat pilotes fora i ha assegurat que "no li pertoca" donar resposta a aquesta qüestió.Sí que ha explicat que el fet que s'hagi prioritzat la resposta a les al·legacions per davant de la redacció del constructiu farà que aquest tardi més del previst: "". D'aquesta manera, la previsió inicial que preveia tenir el document acabat l'estiu del 2023, s'allargarà mig any més.