​Maria Branyas protagonitzarà un documental sobre les persones més velles del món

El coneixeu? És Sam Green, Director de Cinema americà. Ell i el seu equip em van visitar ahir a la Residència per incloure'm en un Documental. Un equip de gent molt agradable. I en Sam, sempre somrient, va ser molt amable i respectuós durant tota la jornada. 👇 — Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112) February 14, 2023

Maria Branyas, la persona més vella del món, va rebre aquest dilluns una visita especial a la Residència del Tura d'Olot , on viu des de fa més de vint anys. La va visitar, un documentalista americà que va arribar a ser nominat a l'oscar per al millor documental l'any 2004 per The Weather Underground , sobre l'evolució d'una organització radical americana que portava el mateix nom.La visita de Green a Olot ha estat per un motiu clar: incloure Maria Branyas al seu últim treball. Es tracta d'un documental que es titula The oldest person in the world (la persones més vella del món) i que recull els testimonis de les persones que han aconseguit aquesta fita per reflexionar sobre el temps i el fet d'estar vius.D'aquesta manera, Branyas participarà en aquest documental que es va iniciar fa un parell d'anys i que està previst que. El reportatge està produït per Josh Penn i Alison Byrne.Des del compte de Twitter de Maria Branyas que porta la seva família, l'olotina ha mostrat poques esperances de continuar viva en el moment de l'estrena, i per això ha demanat el següent:. Malgrat el missatge, els usuaris de la xarxa social no han tardat a recordar-li que no se sap què passarà l'any que ve i que, tant de bo, l'olotina pugui veure el seu documental en vida. Maria Branyas es va convertir el passat 17 mes de gener en la persona més vella del món amb. Des de fa dècades viu a Olot a la Residència del Tura i el pròxim 4 de març en farà 116.