La Policia Local d'Olot ha denunciat el conductor d'un autobús per haver protagonitzat una l'avinguda Sant Jordi d'Olot el passat. Els fets van tenir lloc a prop del parc de les Bisaroques en un tram on està prohibit avançar. El conductor, a més, anava a una velocitat superior a la permesa i va obligar a un dels vehicles que venia de cara a frenar per no xocar.. Les imatges van arribar a la Policia Local qui ha pogut localitzar la persona i denunciar-la a través de la matrícula de l'autobús. Se li ha imposat una infracció administrativa per conducció temerària d'un import de