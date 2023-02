​Es doblen les ocupacions d'habitatges a Olot en només tres anys

Una habitació d'un pis ocupat incivicament al barri de Sant Miquel d'Olot. Foto: Martí Albesa

Una llei que pot ajudar

Les ocupacions il·legals a Olot continuen sent un dels problemes més importants que pateix la ciutat. Ho demostra el fet queel nombre d'habitatges ocupats. Segons dades fetes públiques per l'Ajuntament, s'ha passat deActualment, la majoria de les ocupacions no comporten problemes, però n'hi ha una part que sí. Segons el consistori,. Això representa una de cada tres (el 33%). "Quan es tracta d'una família que no comporta problemes, no hi ha res a dir. Però imagineu-vos el que representa per als veïns o la policia municipal seixanta ocupacions incíviques a la ciutat", diu l'alcalde d'Olot,. ". Ens trobem en situacions de venda de drogues, festes a la nit i comportaments incívics. Perilla la seguretat i la salubritat i són situacions molt difícils de solucionar", afegeix.L'alcalde recorda amb impotència algunes situacions que s'han viscut a la ciutat on no s'ha pogut fer-hi res: "Durant la pandèmia en un barri d'Olot hi havia una parella gran que va patir una ocupació al costat de casa seva i no s'atrevien ni a sortir de casa. Els amenaçaven i els hi van arribar a punxar les rodes del cotxe. Ni ells ni nosaltres podíem fer res".La defensa del dret a l'habitatge i les dificultats per ordenar una desocupació moltes vegades fan que sigui missió impossible resoldre una ocupació incívica. Ara, però, el Parlament de Catalunya ha aprovat una llei contra les ocupacions que generen problemes de convivència als veïns. Es tracta d'una normativa que. Fins ara els procediments no donaven marge a uns consistoris que amb la nova lleu podran ser els primers a actuar, ja que els procediments judicials seran més àgils.La mesura, però, només serà per a habitatges propietat d'un banc. Tot i això, Berga la considera positiva: ". Som molts els Ajuntaments que convivim amb aquest problema. Penso que serà un instrument molt útil per solucionar un dels problemes més importants que tenim els consistoris". L'alcalde d'Olot, però, espera que a mesura que entri a la pràctica, la llei es vagi definint: ". Caldrà definir o demostrar què considerem conflictiu. Haurem d'anar descobrint en quins casos els jutjats ho consideren".Per impulsar el desnonament d'un pis ocupat que genera problemes de convivència, els Ajuntaments hauran d'aportar informes i constatar els fets amb actes policials o queixes i denúncies dels veïns. Algunes entitats socials veuen que la nova normativa pot facilitar el desnonament de famílies vulnerables. La nova llei també permetrà que els Ajuntaments es puguin quedar l'habitatge desnonat durant set anys per destinar-lo a habitatge social.