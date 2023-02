​Claudi Casanovas exposa a Olot

Lade l'Hospici d'Olot acull des d'aquest cap de setmana una exposició d'un dels artistes garrotxins amb més renom internacional. Es tracta de, nascut a Barcelona, però vivint a la Garrotxa des de ben jove. Després de tres anys treballant-hi, Casanovas presenta la seva última col·lecció anomenada Màter.Es tracta d'una obra que s'inspira en les visions místiques de la verge que va tenir durant anys la italiana. L'exposició consta de cinc escultures de ceràmica de gran format amb aiguaforts extrets del procés creatiu de l'artista. "És una versió lliure de la divinitat de la deessa de Wildorf i m'he inspirat per la visionària Àngela Volpini, qui va tenir unes experiències místiques i visions de la verge que es repetien cada mes. Això em va inspirar a fer aquestes peces que són versions de les aparicions i visions que va explicar l'Àngela", diu Casanovas.L'exposició recull també un llibre i un petit documental que relata la trajectòria i la visió artística de l'artista garrotxí. A més, al pati de l'Hospici s'hi ha instal·lat algunes peces de col·leccions anteriors de Casanovas com a preàmbul de l'exposició de la sala Oberta 2.La mostra que s'ha estrenat aquest cap de setmana segueix la línia dels Museus d'Olot de donar visualització als artistes contemporanis de la Garrotxa. Segons, directora dels Museus d'Olot, Claudi Casanvoas és un dels artistes amb més ressò internacional: "La seva trajectòria és llarga. Estem davant d'un dels artistes garrotxins més reconeguts a nivell internacional i, evidentment, també a casa". Casanovas exposat arreu del món i té obra a museus com l', elo el, entra altres. El 2004 l'artista va fer el monument Als Vençuts uicat al camí de la teuleria d'Olot.L'exposició Màter de Claudi Casanovas es podrà veure. El 29 d'abril, el mateix Claudi Casanovas oferirà una visita guiada gratuïta.