​Quatre anys de No és un vial: «S'ha fracassat en la pacificació de l'avinguda Sant Jordi»

L'avinguda Sant Jordi d'Olot Foto: Pau Masó

El març del 2019, pocs mesos abans de les eleccions municipals, Olot veia néixer una nova comunió veïnal:, una entitat que reclama una solució davantque passen per l'avinguda Sant Jordi. Després de quatre anys, torna a haver-hi aquest 2023 un nou panorama d'eleccions i l'entitat olotina ha complert també un mandat. Ho fa amb: una deper haver fet passos endavant en la construcció de la variant d'Olot i una altra deper no haver aconseguit pacificar l'avinguda Sant Jordi, el principal objectiu que tenia la plataforma en el moment de donar-se a la llum."On hem fracassat és amb la pacificació de l'avinguda Sant Jordi", diu l'actual portaveu de No és un Vial,. "Hem tingut moltes reunions amb l'Ajuntament i no ens en sortim", afegeix. Després de quatre anys tenen la sensació que estan, més o menys, allà on eren el 2019 i no ha canviat massa res. "Tenim unes tapes que estan desfetes o socs al carrer que s'haurien d'asfaltar. Mentrestant, anem suportant el pas diari de 2.000 camions que passen a quatre metres de casa. Aquesta avinguda, com a mínim, necessitaria manteniment", demana Busquets.Amb els quatre anys de vida, la plataforma s'ha convertit en el moviment ciutadà més important dels últims temps a la ciutat. Amb pocs mesos de vida va recollir més de 7.000 signatures a favor de la variant d'Olot , una xifra que feia anys que no es veia en una reivindicació ciutadana a la capital de la Garrotxa. Des que va néixer també ha impulsat talls viaris a l'avinguda Sant Jordi, marxes lentes, un pla de foment per als desplaçaments a peu o la producció d' un documental propi , entre altres.El 2019 No és un Vial va néixer amb un decàleg deque reclamaven que es portessin a terme. La primera d'elles era el manteniment i pacificació de l'avinguda Sant Jordi i l'última era la construcció de la variant d'Olot. Per Busquets, estan més contents del que s'ha aconseguit en l'última que no pas en la primera: "Per la part de la variant, podríem estar mínimament contents perquè no hi havia res fet i ara sabem on som.. Nosaltres suportem tot el pes de la indústria de la Garrotxa".Des del 2019, Territori ha asfaltat una vegada l'avinguda Sant Jordi i es preveu que aquest 2023 ho torni a fer . L'Ajuntament també ha instal·lat, ha augmentat elsde més de cinc eixos i ha millorat la seguretat al. Per als veïns, però, no és suficient: "De totes les peticions que hem fet només hem aconseguit arreglar una mica al pont del Consum, posar un parell de radars i instal·lar baranes de protecció per als infants que van a l'escola Bisaroques", diu el portaveu de No és un vial.L'entitat troba a faltar mesures dràstiques com restriccions a camions, la regulació semafòrica de l'avinguda o el foment d'una mobilitat més sostenible a la ciutat. Després de quatre anys de vida, i amb la pèrdua d'alguns membres importants per a l'associació,que tenia quan va néixer el 2019: solucionar un problema de trànsit que fa dècades que existeix i que es pateix cada dia a l'avinguda Sant Jordi d'Olot.