​La reforma de la Residència Sant Jaume d'Olot rep més d'un milió d'euros dels fons Next Generation

Els fons europeuspermetran finançar més de la meitat de la pròxima reforma que està prevista a la Residència Sant Jaume d'Olot, de titularitat pública. En total, es rebranque serviran per pagar el. En total, els treballs pugen a dos milions d'euros i l'Ajuntament haurà de finançar la resta del pressupost (uns 800.000 euros).La nova fase de la reforma de la residència Sant Jaume serài consistirà a actuar únicament ai només en les habitacions. Permetrà arreglar les estances de. Està previst que els treballs puguin començar aquest 2023, ja que pròximament es preveu licitar les obres. "Penso que és un projecte molt important per a la ciutat i les persones amb dependència", diu l'alcalde,, qui s'ha mostrat satisfet de rebre ajuda europea per tirar endavant la nova reforma.Fins ara,a través de fons propis de l'Ajuntament i ajudes de l'Obra Social La Caixa. En total, s'han desenvolupat tres fases de les sis que es projecten per arribar a reformar per complet la residència olotina. Ara s'ha arribat a l'equador, però es preveu continuar actuant per aconseguir remodelar també la tercera planta i l'espai que queda de l'antic hospital Sant Jaume (antiga clínica del Doctor Fàbregas). Quan s'acabin les tres fases que queden, es preveu que la residència olotina pugui arribar a les, gairebé doblant les 65 actuals. Les dues fases que queden per completar la reforma total de l'equipament també podrien rebre finançament de noves convocatòries dels Next Generation.