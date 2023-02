El CPA Olot es corona al campionat gironí 2023

Els tres equips del CPA Olot aquest diumenge. Foto: Ràdio Olot

Un nou sistema de puntuació

. Això és el que ha fet el CPA Olot aquest diumenge a Fontajau. El club ha aconseguitque li permeten iniciar la temporada 2023 amb molta força. Com sempre, el pavelló gironí ha estat un escenari especial i únic per començar amb bon peu. La màgia de Fontajau s'ha traduït en l'èxit del club olotí que ha vist com el primer equip i el grup júnior guanyaven el seus campionats i el grup petit pujava al segon esglaó del podi. Elha brillat al parquet de Fontajau amb un públic que ha connectat amb el ball obtenint una nota final desobre 47, equivalent a gairebé u. Per darrere s'hi ha situat el Girona amb el ball Deixa'm viure i una nota de, gairebé dos punts per sota les olotines. El tercer lloc del podi l'ha ocupatque aquest diumenge debutava com a nou equip de grups grans.El títol aconseguir pel grup gran no ha estat l'únic que s'ha emportat aquest diumenge el CPA Olot. Eltambé ha marxat de Fontajau amb el títol sota el braç. Les patinadores d'Olga Costa han assolitamb Sóc jo, per davant del Figueres i el Girona. I el hat-trick de podis del club olotí ha arribat amb elque s'ha penjat la medalla de plata amb Aixeca't, per darrere el Figueres i davant del GEIEG.Més enllà del CPA Olot, qui també s'ha estrenat aquesta temporada és. A partir d'ara els equips poden aconseguiri es valoren quatre aspectes diferents dels balls (habilitat del patinatge, tècnica de grup, idea i coreografia, i posada en escena). El nou sistema s'ha mostrat més fred pel que fa al públic respecte al que hi havia la temporada passada.El CPA Olot ha començat a escriure aquest diumenge un conte que, de moment, il·lusiona, però que està lluny de saber si tindrà un final feliç. La temporada ha arrencat amb bon gust de boca i amb la mirada ja posada al. El nivell del ball No em vinguis amb cuentos fa preveure un curs intens i prometedor per al club olotí que podria acabar a, on es preveu celebrar el mundial. De moment, les patinadores de Ricard Planiol i Ester Fàbrega han escrit un primer capítol que significa el 21è títol gironí per al club enen el campionat territorial.