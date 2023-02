​Mahamadou Dambelleh es classifica per al Mundial: «És un fet històric»

ja és història viva del Club Natació Castellfollit . Aquest dissabte el jove nedador invident ha aconseguit classificar-se per primera vegada per a unDambelleh ho ha aconseguit al Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona celebrat al Club Natació Barcelona, on ha participat en la prova dels. El jove garrotxí ha obtingut una marca de, trencant la mínima per participar en el Mundial que se celebrarà a. "Ha estat una carrera on en Mahamdou ha sortit molt fort i ha fet una progressió molt bona", diu, president del Club Natació Castellfollit en declaracions a NacióGarrotxa.Vilà i Mahamadou han celebrat la fita entre llàgrimes, ja que es tracta de la primera vegada que un nedador format al Club Natació Castellfollit participarà en un mundial adaptat. ". Dona premi als 55 anys d'història que tenim", diu Vilà, qui també ha recordat la situació que viu l'entitat: "Som un club que té moltes dificultats per entrenar durant l'hivern perquè no tenim piscina coberta. Hem de dir que aquest èxit és fruit del treball diari i l'esforç d'en Mahamadou, els tècnics i tots els nedadors que formen el club".En Mahamadou, doncs, ja té el bitllet per participar en el seu primer mundial. La marca que ha aconseguit el nadador garrotxí ha estat tota una sorpresa i no s'esperava que arribés avui. El temps aconseguit també li ha permès a Dambelleh participar a la final dels 50 metres lliures. A part, també ha nedat els 50 i 100 metres papallona. Des d'aquest dissabte, Dambelleh ha entrat a formar part de manera destacada dels 55 anys de la història del Club Natació Castellfollit. S'ha convertit enque aconsegueix entrar a un mundial. Més enllà de Bambelleh, el club també havia comptat ambque havia participat als mundials i olímpiades adaptades, tot i que no era formada a l'entitat garrotxina.