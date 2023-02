​Olot amplia la sala de cerimònies del cementiri

Olot ampliarà la sala de cerimònies del cementiri municipal. L'equipament havia quedat petit des de feia anys i ara l'Ajuntament i l'empresa concessionària de les instal·lacions (Besora) han decidit tirar endavant la reforma que permetrà ampliar la sala, arribant així a la capacitat deEstà previst que les obres comencin en qüestió de dies. L'actual salamés en direcció al carrer Macarnau. Els treballs durarani en aquest període la sala continuarà sent operativa. La reforma també servirà per instal·lar uni redistribuir l'oratori, situant-lo al final de l'espai amb els bancs perpendiculars a l'actual façana."Segurament el més important era el tema de la climatització, més que l'ampliació. La majoria de cerimònies s'adapten a la capacitat", diu, de la Funerària Besora . "La necessitat de reforma es detecta des de l'inici. Es va acabar de construir i ja es demanava fer una mica més de sala", afegeix. I és que. Es va aprofitar la reforma urbanística que es va fer a la zona per a l'Espai Cràter per reordenar el planejament i també tirar endavant l'ampliació de la sala.Les obres de reforma costaranque pagarà inicialment la Funerària Besora i l'Ajuntament retornarà anualment tota la quantitat durant deu anys. La sala de cerimònies es va inaugurar el 2004. Aquell any l'equipament va acollir una vintena d'enterraments; el passat 2022 van ser. I és que la sala del cementiri d'Olot ja acullque es fan a la ciutat.