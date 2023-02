El TPO d'Olot no ha prohibit l'entrada de patinets elèctrics

Elpermet encara a dia d'avui pujar-hi el patinet elèctric. Des de l'1 de febrer el(ATM) ha prohibit durant mig any l'accés d'aquests vehicles de mobilitat personal al transport públic (tant autobusos com trens).La mesura es va prendre a causa de l'incendi d'un patinet dins els Ferrocarrils de la Generalitat i l'han adoptat les ATM de totes les capitals de província. Però les ciutats amb transport públic urbà municipal, com el cas d'Olot,. De moment, ciutats com Vic, Figueres, o la mateixa capital de la Garrotxa no s'han adherit a la prohibició a l'espera de si es publica algun dictamen per al transport urbà de fora l'àrea metropolitana. Aquelles ciutats que són titulars del seu transport urbà han pogut decidir si aplicaven la prohibició o no. En el cas d'Olot, l'Ajuntament ha preferit no instaurar-la."De moment, s'ha fet de manera espontània i provisional a determinats sectors. Els transports municipals com el TPO no estan obligats a aquesta prohibició", diu el regidor de Mobilitat,. "Ho estem estudiant en funció de veure com va evolucionant la prohibició arreu del territori. Ens agradaria que aparegués un criteri general que ens digués com ens hem de comportar a tots els municipis", afegeix.Arbós no descarta instaurar la prohibició si els pròxims mesos acaba sortint un criteri general per aquelles ciutats de fora l'àrea metropolitana que tenen transport públic municipal: ". Potser ho acabarem fent en funció de com evolucioni el criteri general. Si hi ha una normativa a darrere que ens acaba convidant a fer-ho, tampoc hi veiem massa problema. Sempre, però, amb la intenció d'anar tots a la una".A més d'Olot, també hi ha ciutats com Mataró, Vic, Figueres, Sabadell, Terrassa, Manresa, Martorell o Lloret de Mar que, de moment, no han prohibit l'entrada de patinets elèctrics a la flota d'autobusos dels seus transports públics municipals.