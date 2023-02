​Els treballadors de l'Hospital d'Olot cobraran el 100% de les DPO del 2022

Nadia Tobarias, presidenta del comitè d'empresa de l'Hospital d'Olot. Foto: Martí Albesa

Josep Maria Padrosa, gerent de l'Hospital d'Olot. Foto: Martí Albesa

Els treballadors de l' Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa cobraran el 100% de la retribució variable per objectiu (DPO) del 2022. Així ho ha confirmat la direcció del centre enamb el comitè d'empresa. La notícia arriba després que els treballadors sortissin a protestar durant el mes de novembre i gràcies adel Servei Català de la Salut (un 3% del pressupost de l'hospital garrotxí)."Veiem que les protestes i el suport de tanta gent han donat els seus fruits en part. Una de les reivindicacions que tenim la podem deixar tancada i", diu, portaveu del comitè d'empresa. Després de tres mesos negociant amb la direcció i quatre protestes pel mig , s'ha confirmat que els treballadors cobraran unes DPO que fins a finals de l'any passat no estaven garantides, ja que van condicionades a l'equilibri pressupostari del centre (una condició que amb el nou conveni català desapareixerà).Finalment, l'activitat total que hi ha hagut el 2022 a l'Hospital d'Olot ha estat un pèl més alta del que es preveia i el Servei Català de la Salut ha comprat aquesta activitat que s'ha fet de més. Es tracta d'que ha permès arribar a cobrir. "Aquest any hem fet més activitat de la que el Servei Català de la Salut ens havia demanat, però, finalment, ens l’ha pagat tota. Sempre que hi hagi un resultat positiu que permeti millorar les condicions laborals, és bo", diu el gerent del centre,Cobrar el 100% de les DPO eraque el comitè d'empresa va traslladar el novembre passat a la direcció. Les altres dues () segueixen sobre la taula de negociació i se n'haurà de continuar parlant."No tot són diners.. Es tracta de poder treballar bé i donar una bona atenció a l'usuari", diu Tobarias. Mentre que Padrosa assegura que hi ha interès per reforçar la plantilla: "Hi ha temes que són organitzatius i altres que sí que exigiran reforçar algunes àrees. Torno a insistir que, el que passa és que hi ha hagut èpoques que no s'ha trobat gent. Aquest és el drama que tenim. Tenim una plantilla equilibrada, però en moments que hi ha baixes, no es troben substitucions".Ara mateix, les àrees que més reforç necessiten són. El comitè i la direcció treballaran els pròxims mesos per detectar quins reforços poden haver-hi en aquests àmbits: "Ens hem compromès a identificar unitat per unitat els treballadors que poden passar de temps parcial a complet. Tenim interès i ganes per asseure'ns i fer-ho possible", diu el gerent.El comitè, però, considera que qui ha de valorar i assignar el reforç de les plantilles són els responsables d'àrea: "Ens diuen que ens hem d'asseure, però, és clar,i hi ha uns comandaments que saben quines són les demandes. No sé fins a quin punt nosaltres hem de dir qui ha de treballar en jornada parcial o completa. Ja hi ha responsables que s'encarreguen d'això", afirma Tobarias.De moment, després d'aconseguir una de les seves demandesa les portes de l'hospital. Durant el passat mes de novembre més d'un centenar de treballadors van protestar cada dimecres per reclamar millores laborals.