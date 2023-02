​Territori congela el projecte constructiu de la variant d'Olot i les Preses

Juli Farnández, és el nou conseller de Territori. Foto: Martí Albesa

El projecte constructiu s'endarrereix fins a finals d'any

Tot feia pensar que el projecte constructiu de la variant d'Olot i les Preses seguia el seu curs. El Departament de Territori (ambde Junts al capdavant) va adjudicar-lo l'estiu passat i va anunciar que començava la seva redacció. Al setembre, la ruptura del govern d'ERC i Junts va suposar un canvi en la conselleria, que va passar a ser governada ERC i l'exsocialista. Aquest canvi de color ha comportat que, ara,. Això, però, no s'ha explicat per igual a tothom.Fernández va visitar la Garrotxa el passat 18 de gener . Va ser la primera visita del nou conseller de Territori a la comarca i es va fer per presentar el primer bus elèctric de Catalunya en el transport a demanda de la Vall d'en Bas . Aquell dia, representants del Departament van aprofitar per presentar-se ien el projecte de la variant (Vall d'en Bas, les Preses i Olot). Les trobades van seri, segons ha transcendit aquests últims dies,Mentre a laes va assegurar quea l'espera de respondre les al·legacions aquest mes de febrer, as'anunciava que. "Ens van dir que s'ha parat tot. No pot ser que s'encarregui un projecte constructiu a una empresa quan no has contestat formalment les al·legacions. Per nosaltres això és una notícia important", diu, alcalde de la Vall d'en Bas. Per altra banda, l'alcalde d'Olot,, crítica la Generalitat: "No entenc que els terminis s'allarguin tant amb aquesta frivolitat. Ja arribàvem al punt final, el projecte constructiu estava adjudicat, s'havia d'entregar el juliol i aquesta setmana ens assabentem que els treballs van endarrerits i encara trigaran més. Això no ho trobo seriós perquè van passant mesos i tens la sensació que hi ha gent que rema en contra".Tant l'Ajuntament d'Olot com el de les Preses constaten que a les seves reunions. Tots dos alcaldes també han explicat que, fins i tot, ja havien tingut trobades amb responsables de l'empresa TYPSA que redacta el document i tenien constància que tot seguia el seu curs. Ara, però, ha saltat la notícia que el procediment està aturat., el projecte constructiu està adjudicat, peròfins que es responguin les al·legacions ( previst per aquest mes de febrer ). Això suposarà que. Tot apunta que l'entrega del projecte constructiu que s'havia de fer al juliol no es farà fins aParal·lelament a tot això, s'han pressupostat partides plurianuals als pressupostos de la Generalitat per començar la redacció del tram oest de la variant. Això encara embolica més la situació, ja que ha confós els consistoris. En total hi ha, una quantitat que s'ha aprovat sense tenir el projecte constructiu redactat ni les obres licitades. En aquest sentit, Berga no es creu les xifres i mostra incredulitat en les partides que s'han assignat. Assegura que "no les veu realitzables" i les entén com un gest més que una realitat.Ara mateix, la variant d'Olot i les Preses està pendent de la resposta de lesque es van presentar fa tres anys i que s'han de retornar aquest febrer. Un cop s'hagi fet aquest tràmit que arriba tard, el Departament reprendrà la redacció del projecte constructiu que ja va assignar a TYPSA l'estiu passat i que ara ha quedat aturat.