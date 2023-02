​Les escoles de dansa de la Garrotxa s'uneixen per Càritas

Front comú de les escoles de dansa de la Garrotxa per combatre. Com ja és habitual cada any, totes elles s'ajunten un dia a l'any per oferir un espectacle únic i solidari. Aquest és el Dansem!.La cita està organitzada peri recull fons per als programes socials de l'entitat. L'espectacle comptarà aquest 2023 amb 11 escoles que mostraran les seves creacions per a l'ocasió. S'hi poden veure, des de ballet fins a danses més modernes.El Dansem! Tindrà lloc aquesta les cinc de la tarda. L'espectacle dura dues hores i les entrades valen. Encara n'hi ha de disponibles i es poden comprar aquí . L'última edició la cita va recaptar gairebé