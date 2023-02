La Fageda obre mercat a Madrid i València: «El context econòmic exigeix ser valents»

Quatre referències

Líder a Catalunya

La Fageda no amaga que els darrers anys ha hagut d'afrontar "els impactes que sacsegen les dinàmiques empresarials". Sobretot, els efectes de, "que ha comportat un augment desmesurat dels costos de producció i, per extensió, la reducció del marge i la renúncia a fer inversions". I és que, per la seva naturalesa, La Fageda sempre reinverteix els beneficis al projecte social.Ara, l'entitat fa un pas més per obrir-se a nous consumidors apostant per la gamma de iogurts, un dels "pilars clau" per a la "sostenibilitat" del seu projecte social. Per això, a partir d'aquest 2023,, ampliant el mercat estatal (que l'any passat ja va encetar amb Mallorca i Menorca)."L'actual context econòmic ens exigeix ser permeables i valents, apostant per palanques que poden enfortir el nostre projecte per continuar oferint oportunitats a gent que té la vida molt difícil", afirma la directora general de La Fageda,. "Com més forts som en l'àmbit empresarial, més sostenible és el projecte social", hi afegeix.Actualment, hi haque habitualment tenen a la nevera els iogurts de La Fageda. L'any passat, l'entitat va començar a vendre'n a, on distribueix quatre referències a través de les cadenes Binipreu, El Corte Inglés, Eroski i Agromart.A Madrid i al País Valencià -en concret, a Castelló i a València- l'entitat garrotxina també hi arriba amb quatre referències. Les de iogurt natural, de llimona, de maduixa i sense lactosa. Es podran trobar a El Corte Inglés, en el cas de Madrid, i als supermercats Consum, en el del País Valencià.El iogurt natural de La Fageda ésde marca fabricant a Catalunya. I en l'àmbit estatal, La Fageda es va convertir l'any passat en. El 2022 va produir-ne més deEl projecte dóna feina actualment a, un gruix important de les quals pertanyen a col·lectius vulnerables. Un altre centenar de persones, que en aquest cas no poden exercir una activitat laboral per les limitacions de la seva discapacitat, formen part del centre ocupacional de l'entitat. La Fageda Fundació també posa l'abast dels seus col·lectius serveis d'habitatge, oci i formació. El 2022 l'empresa garrotxina va complir 40 anys de vida.