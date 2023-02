​La Garrotxa organitza tallers gratuïts sobre com tractar la sexualitat amb els fills

Com puc i he de parlar del sexe amb els meus fills? Segurament és una pregunta que molts pares i mares es poden fer constantment. Actualment,a moltes famílies on hi ha adolescents i això fa que els fills i els pares no puguin intercanviar coneixements ni aprenentatges per tal de fomentar entre els joves una sexualitat plena i sana.Per aquest motiu, el Consell Comarcal de la Garrotxa ha impulsat una bateria de tallers i formacions dirigits a pares i mares que tenen adolescents a casa. En total sónimpulsades per l'que es faran a onze pobles diferents des d'aquest pròxim cap de setmana fins a mig març.Sota el títol Sexuali...què? Parlem-ne, els tallers estan dirigits i coordinats per l'entitat Sexducacion i busquen oferir a les famílies elements, eines i estratègies per poder parlar de sexualitat amb els fills adolescents amb naturalitat.La iniciativa sorgeix, precisament, de les necessitats que els mateixos joves garrotxins van exposar durant uns tallers fets l'estiu passat durant les. Hi van participar uns 200 adolescents d'entre 12 i 16 anys i van aparèixer reflexions que evidenciaven les preocupacions que tenien els participants: la complexitat d'expressar sentiments d'afectivitat, la pressió estètica de les xarxes socials o la por a patir agressions. Això va fer queacabés decidit impulsar els tallers que es duran a terme aquest pròxim mes.Les formacions per a pares i maresa través d' aquest formulari . Els tallers tindran lloc els caps de setmana en horari de tarda als següents pobles:(10 de febrer),(10 de febrer),(11 de febrer),(11 de febrer),(2 de març),(3 de març),(3 de març),(4 de març),(4 de març),(16 de març), i(17 de març).