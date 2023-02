​Teisa reubica l'oficina d'atenció al públic a Barcelona

L'interior de la nova oficina. Foto: Cedida per Teisa

La sala d'espera de la nova oficina. Foto: Cedida per Teisa

Reordenació de les parades de Teisa a Barcelona

La reordenació de les parades de Teisa a Barcelona. Foto: Teisa

manté la seva oficina d'atenció al ciutadà de. L'empresa de transport per carretera ha decidit mantenir el servei d'atenció, tot i la desaparició de la parada de Pau Clarís el passat setembre . Una nova política de redistribució viària de l'Ajuntament de Barcelona va obligar a Teisa a eliminar el punt neuràlgic de la companyia a la ciutat comtal i desplegar nous punts de descàrrega i càrrega de passatgers.Tot i el canvi, Teisa va mantenir oberta l'oficina que tenia a Pau Clarís i ara l'ha reubicat a prop d'una de les quatre parades que fan els autocars. La nova oficina se situa al, a cinquanta metres de la parada de Gran Via, on s'hi aturen els autobusos que surten de la capital catalana.La nova oficina està ubicada a l'entresòl B2 del número 26 i té. També ofereix atenció personal per solucionar qualsevol incidència o comprar qualsevol abonament (targeta valor, T-10/120, la T-10 Ripollès o T-mobilitat). L'oficina, però,, ja que aquesta s'han d'adquirir al mateix bus o a través de l'aplicació mòbil de la companyia. L'horari d'obertura de l'oficina és de dilluns a dijous feiners de 8:30 a 14:30 hores, i de 15:30 a 17:30 hores. Els divendres feiners, en canvi, és de 12:00 a 19:15 h sense interrupcions.El gerent de Teisa,, assegura que han estat sondejant la possibilitat de tancar l'oficina presencial de Barcelona, però, finalment, han optat per mantenir-la: "Tot i haver valorat tancar, hem decidit reinventar-nos. Per això hem obert aquest nou local, molt proper a la parada de la Gran Via, per intentar recuperar i oferir als nostres clients part dels serveis dels quals ja gaudien".Des del passat setembre, la parada de Pau Clarís de Teisa a Barcelona ja és història . Ara la companyia ofereix: tres d'arribada i dues de sortida. Per als trajectes que arriben a Barcelona, es manté la parada de lad'arribada i s'ha creat una nova parada alamb passeig de Gràcia i una altra al. Aquesta última és la que s'utilitza per descarregar per complet l'autobús, fer descansos i iniciar rutes de sortida. Per això, els autocars que surten de Barcelona tenen ara dues parades: la del carrer Tarragona i una altra de nova creació a la, on ara s'ha obert la nova oficina.