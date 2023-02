​Batet manté la Fira del Fajol després de patir per la seva supervivència

A la Fira del Fajol de Batet es poden degustar les populars farinetes. Foto: Martí Albesa

Batet de la Serra celebrarà aquest cap de setmana la que gairebé també és la festa major del poble. Es tracta de la. Aquest producte icònic de la zona atrau centenars de visitants en una fira que el que busca és donar-li valor i visualització.Aquest 2023 la cita es recupera després dea causa de la covid. Des de l'organització expliquen que: "Ens ha perillat continuar fent la fira. A Batet som poca gent i l'aturada va fer que la cosa quedés encallada. De sota les pedres hem trobat gent i voluntaris nous. Som pocs i per pocs que fallin, són molts que fallen. Ens agrada fer aquests actes perquè és una manera de fer comunitat", explica, membre dels Amics del Fajol.Els últims tres anys d'aturada han provocat que la fira passés per moments baixos, una situació queviu des de fa més temps: "Està molt malament. Sempre demano que la gent planti fajol, però no volen escoltar-me. No és productiu, un any que vagi molt bé es poden feri la gent no utilitzarà la terra per collir tant poca cosa", explica Carme Plana, membre de l'organització de la Fira. I és que dècades enrere hi havia diversos productors petits a la zona que reunien el fajol que cultivaven i l'enviaven a Barcelona amb un vagó de tren. Allà el venien a una fàbrica de galetes. Això, però, es va deixar de fer als anys seixanta, ja que es va optar per altres cultius. La producció del fajol va baixar i ja no ha tornat a ser la mateixa."És un cultiu que gairebé es va perdre per manca de productivitat.", diu Algueró. Ara queden pocs productors de fajol a Batet i es ven en forma de farinetes. Al setembre o octubre encara es poden veure alguns camps florits, però, ni molt menys la quantitat i expansió que hi havia fa dècades.Per mantenir la tradició i el valor del fajol, la fira pretén ser l'eina de supervivència. Aquest any serà la setzena edició i se celebrarà aquesti comptarà amb unade productes de proximitat, vint de les quals tindran el fajol com a protagonista. També hi haurà mostra d'oficis tradicionals i d'animals. A més, la diada comptarà amb el ball del, balls tradicionals amb els, un taller d'introducció a les plantes remeieres i degustacions de tastets elaborats amb fajol. Enguany, la pregonera de la fira serà, editora de Llibres de Batet i veïna de la zona. El pregó es farà a les 11 del matí i serà el tret de sortida a la fira.