La neu es deixa veure a Olot i afecta la mobilitat a la Garrotxa

⚫ Vies tallades per #neu :



❄ C-37: Túnel de Bracons

❄ GIV-5201: Coll de Gomara / Sant Marçal de Montseny

❄ GIV-5411: Coll de Revell / Turó de la Paradella#SCT #NEUCAT — Trànsit (@transit) February 7, 2023

#OlotInforma | ❄️ Comença a nevar a #Olot. Es demana molta prudència en els desplaçaments.



ℹ Batet de la Serra és on en aquests moments s'acumula més neu. Els Serveis Municipals hi centren esforços i inicien el desplegament a la resta d'Olot per garantir la mobilitat. #neu pic.twitter.com/nKVGqZS31D — Ajuntament d'Olot (@Olotuit) February 7, 2023

Des de bon matí d'aquest dimarts la neu s'ha deixat veure a la Garrotxa. Les cotes més altes de la comarca, a partir delss'han despertat amb ruixats de neu que han anat caient de forma intermitent durant tot el matí.Elso els dehan quedat emblanquinats cap a les 12 h. Al migdia la nevada s'ha intensificat i ha obligat a tallar els túnels que connecten la Garrotxa amb Osona. La neu ha afectat la C-37 i també la carretera de la Cantina que connecta amb el Ripollès, on hi ha restriccions a causa d'. A hores d'ara,. La nevada continua i podrien haver-hi més carreteres afectades al llarg del dia., la pluja s'ha convertit en neu cap a tres quarts d'una del migdia. La llevantada s'ha transformat en neu que ha començat a caure amb intensitat a la ciutat (a una cota). De moment, la nevada no està comportant problemes de circulació a la capital garrotxina i no s'ha hagut de prendrepel que fa a la mobilitat. Ara mateix, el punt més crític de la capital de la Garrotxa és Batet, on la nevada ha començat més d'hora i ja afecta la carretera que puja a aquesta zona d'Olot.L'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa tenen al pla NEUCAT activat en fase d'alerta des d'aquest dimarts. Això vol dir que els equips i maquinària estan a punt per si calgués actuar en les pròximes hores. En alguns municipis de la Garrotxa, la maquinària ja ha començat a actuar. A, ja s'acumulen alguns centímetres de neu.

La neu ha començat a caure a Olot a partir de quarts d'una del migdia. Foto: Martí Albesa