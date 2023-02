EN DIRECTE | Neu a la Garrotxa: totes les incidències

Puja la cota de neu a la Garrotxa quan es fa fosc



La nevada va a menys a la comarca després d'hores de precipitació. Ja no hi ha, practicament, incidències viàries a la Garrotxa. El transport escolar s'ha completat sense incidents. La previsió és que la pluja seguirà caient amb menys intensitat fins al final del dia. A les cotes altes de més de 600 metres la precipitació pot seguir sent en forma de neu. De cara a dimecres, la situació meteorològica ha de millorar.