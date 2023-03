Candidats a les eleccions municipals 2023 a Olot: qui és qui

Pep Berga, el valor de la majoria de Junts

Josep Quintana, les primeres vegades d'ERC

Josep Guix, l'històric candidat del PSC

Imatge de l'últim ple municipal d'Olot. Foto: Pau Masó

Jordi Gasulla, el favorit de la CUP

Jordi Rubió, el candidat independent

David Coromina, un exconvergent renovat

Olot en Comú amb candiadatura, però sense candidat

La ciutat d'Olot és el pol d'interès més important de la comarca en matèria política de cara a les eleccions municipals del pròxim mes de maig. És també el municipi de la Garrotxa on s'espera que hi hagi més candidatures. Actualment,, però la xifra podria arribar a set.L'Ajuntament d'Olot, ara governat per la majoria absoluta de Junts , és una plaça molt cobejada per tots els partits. Les formacions intueixen que difícilment es repetirà una majoria absoluta com la del 2019 després de la crisi de la covid i l'actual crisi energètica i de preus. Davant unper aconseguir el govern municipal, els partits no dubten en el moment de fer una llista que els pugui convertir en una peça clau per la governança del pròxim mandat.L'actual alcalde de la ciutat tornarà a presentar-se per un segon mandat. Berga és, a hores d'ara, l'home fort del partit a la Garrotxa i a la ciutat. La majoria absoluta obtinguda el 2019 li ha donat valor i arguments per així ser-ho, però l'intent fracassat d'apujar impostos el primer any de mandat , la crisi de la covid i l'actual crisi energètica han estat tres contextos que poden haver desgastat la seva acció de govern. Malgrat el desgast,, sobretot per la seva llarga vàlua política a la ciutat amb dues dècades de trajectòria al consistori, sobretot com a regidor i mà dreta d'altres governs conservadors. El principal dubte és si Berga, qui es veu al final de la seva trajectòria política, revalidarà la majoria absoluta.Serà la primera vegada que Josep Quintana es presenta com a candidat a unes eleccions municipals. Després de gairebé una dècada com a regidor, l'alcaldable d'ERC agafa el relleu d'Anna Barnadas com a portaveu del grup i com a cap de llista. Quintana agafa el repte de mantenir elsrepublicans a l'Ajuntament aconseguits el 2019, el millor resultat dels últims temps per ERC Olot. Els republicans no descarten l'opció de governar si l'aritmètica d'esquerres permet formar un govern progressista.És el candidat més veterà de tots els que es presenten a les eleccions aquest mes de maig, pel que fa a l'edat i gairebé pel que fa a l'experiència política. Va entrar com a regidor el, vuit anys després que ho fes Pep Berga. Sí que és, però,: aquests seran els quarts comicis que Guix va com a cap de llista. La seva figura i grup municipal va quedar tocada amb el procés independentista, però les possibilitats de ser una peça clau pel que fa al pròxim govern municipal ha fet que Guix es tornés a presentar. Els socialistes, de fet, són segurament la formació que té: tant amb el bloc d'esquerres com amb Junts ( repetint el govern socioconvergent que va governar del 2015 al 2017 ).Tot i que fa poques setmanes que han iniciat el procés obert per escollir candidat, Jordi Gasulla, activista social d'Olot, té tots els números per ser el cap de llista de la formació anticapitalista. Com és habitual, l'assemblea local acabarà decidint, però la renúncia a mig mandat de l'excandidat Lluís Riera fa que Gasulla aquest s'encari com el principal substitut, per la seva trajectòria social a la ciutat (vinculat a la PAH i altres moviments ciutadans) i per l'actitud i discurs que ha mostrat durant els seus últims i primers mesos com a regidor de l'Ajuntament d'Olot.S'espera que els pròxims dies es presenti la que serà la llista independent i ciutadana de les eleccions municipals a Olot . Després de molt de temps sense, la capital de la Garrotxa preveu tenir una candidatura sense partidismes. Es dirài estarà liderada per, botiguer d'Olot i mà dreta de Marta Madrenes a l'Ajuntament de Girona durant els últims anys. Dependrà de qui s'envolti Rubió per, no només valorar les possibilitats d'incidència que tingui en el futur govern municipal, sinó per veure les possibilitats que té per entrar al consistori olotí.Després d'anys vinculat d'alguna manera o altra a la convergència garrotxina, ser president del Partit Demòcrata a la Garrotxa i anar de número 6 a la llista europea de Puigdemont, David Coromina enceta araa unes eleccions municipals. Ho farà envoltat de perfils empresarials i d'unes sigles desconegudes d'un partit que ha nascut per fer-li de paraigua: el, una formació recentment creada que se situa a l'eix centredreta i que agafa aires del Front Nacional: voluntat independentista i incideix en les polítiques de seguretat. A diferència del Front, el Bloc dona un accent més important en les polítiques empresarials i econòmiques.La candidatura dels Comuns a Olot estava coll avall fins queva decidir no ser la cap de llista. L'eufòria amb què van anunciar l'inici de la construcció d'una candidatura a la capital garrotxina ha quedat silenciada per la renúncia de la impulsora de la recollida de firmes contra la pujada d'impostos el 2019 i aquest 2022. Olot en Comú pot tenir projecte, però li falta, a hores d'ara, candidat. La seva participació en les eleccions del pròxim mes de maig està a l'aire.