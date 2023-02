​Presenten 720 firmes a l'Ajuntament d'Olot per trobar una solució a la plaça del Mig

Una vintena de caigudes aquest hivern

Els comerciants i propietaris de la plaça del Mig d'Olot han presentat fa pocs diesa l'Ajuntament per trobar unaque es produeixen a la zona. Durant aproximadament un mes s'han estat recollint suports per pressionar al consistori perquè es trobi una solució a un problema que ja fa cinc anys que dura; des que es va substituir el paviment per fer un rentat de cara a la plaça l'any 2018."Volem que l'Ajuntament ens ofereixi una solució definitiva i que deixi de posar-nos aquesta moqueta que afegeix perills. Ja no només és el glaç, sinó que la moqueta provoca que el terreny sigui irregular i la gent s'entrebanqui. Volem que ens donin una solució real, ja que ens està afectant els comerços perquè la gent decideix no passar per la plaça", diu, impulsora de la recollida de signatures i treballadors d'un dels comerços que hi ha a la plaça.Segons els impulsors de la recollida de firmes, aquest hivern s'han produït. Durant l'última onada de fred del mes de gener es van registrar: "És perillós. La gent s'hi fa mal. He vist dones embarassades caient a terra. Realment hem d'arribar a aquest punt i haver d'aguantar això?", diu Barrionuevo.Els últims anys, l'Ajuntament ha optat per instal·lar una catifa de goma com a solució temporal. Però els impulsors de la recollida de signaturai també genera relliscades i entrebancades. La goma, a més, continua sent la mateixa que es va instal·lar la primera vegada i s'ha anat desgastant. "Això no serveix per res perquè també es glaça. Ja fa cinc anys que col·loquen la mateixa goma. Està gastada i això fa que patini més", diu Barrionuevo, qui també assegura que: "Realment es nota que a l'hivern disminueixen les vendes a la plaça. Tant on treballo jo com a la resta de comerços".Segons l'Ajuntament, s'està treballant per trobar una solució i s'ha encarregat un informe per torbar un material resistent a les glaçades . Però els afectats: "Creiem que no s'està volent trobar una solució. Hem parlat amb l'Ajuntament i sempre ens acaben donant llargues", afirma la propietària de l'estanc de la plaça.Una de les solucions que està sobre la taula és posari connectar-lo a l'illa energètica que hi ha a l'antic Hospital Sant Jaume. També s'ha proposat canviar la superfície de la part central de la plaça. Però sigui quina sigui la solució, els veïns i propietaris afirmen que ha d'anar a càrrec de l'Ajuntament. Tots ells van finançar prop dede la reforma de la plaça el 2018 que va anar a càrrec de l'arquitecte olotí. Ara no estan disposats a tornar a pagar per arreglar una actuació que ha aportat més problemes que solucions a la zona.