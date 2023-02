​Detenen a Olot un home que atracava persones grans que li volien donar caritat

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Olot un home dedesprés d'atracar i robar dues dones d'edat avançada. El detinguti quan la víctima treia el moneder per donar-li alguna moneda, l'atacava i li robava amb violència l'efectiu que portava a sobre.La detenció es va produir el passatdesprés que els Mossos rebessin l'avís de dos robatoris d'aquesta mena. El primer es va produir el. La Policia Local d'Olot va rebre la denúncia d'una dona gran que havia estat víctima d'un robatori violent a la via pública. Els fets van passar al migdia quan la dona entrava a casa seva, a l'. Un home li va demanar diners per menjar i quan va treure el moneder, la va agafar amb força fins gairebé fer-la caure a terra. Després li va robar els diners i va marxar corrent direcció al. La víctima no va patir cap lesió.L'endemà, el, els Mossos van tenir constància d'un segon robatori amb el mateix patró. Cap a les cinc de la tarda, un home va demanar caritat a una senyora d'uns vuitanta anys i després va agafar-li el moneder amb força, la va fer caure a terra sense provocar-li lesions i va fugir corrent.Els Mossos van iniciar una investigació pelsque va concloure amb al detenció del lladre. El detingut té antecedents. L'acusat de dos robatoris amb força i intimidació va passar a disposició judicial dissabte passat al jutjat de guàrdia d'Olot, el qual va decretarper a l'acusat.