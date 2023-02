​S'activa el Pla Neucat a la Garrotxa

#ProteccioCivil posa en #ALERTA el Pla #NEUCAT per la previsió de nevades a cotes baixes en diverses comarques #apc — Protecció civil (@emergenciescat) February 6, 2023

L'evolució del risc de neu que fa Protecció Civil de cara a dimarts. Foto: Protecció Civil

ha activat aquest dilluns elen fase d'alerta a la Garrotxa. L'avís és perLa previsió és que pugui nevar a diferents comarques de l'est de Catalunya, entre elles la Garrotxa.Per aquest dilluns, elinforma que es podria superar el llindar de gruix dea cotes superiors alsa la Garrotxa, la Selva i l'Alt Empordà. Per això, Protecció Civil ha situat en "baix" l'episodi de neu per aquest dilluns.El risc, però,. La previsió meteorològica indica que aquest 7 de febrer a la Garrotxa es podria superar el llindar de 10 centímetres de neu de bon matí a una cota que se situarà al voltant dels 700 metres, però pot baixar localment als 400 (on se situa la ciutat d'Olot. A la tarda, la cota pujarà fins als 900 metres al litoral i prelitoral. Durant tot el dia, a la Serralada Transversal i al Pirineu Oriental s'hi poden acumular més de 40 centímetres per sobre els 1.500 metres.De cara a, la cota de neu se situarà als 900 metres, però la precipitació viatjarà fins a l'extrem sud del país, és a dir a les comarques del Montsià i el Baix Ebre.Davant aquest episodi de llevant, Protecció Civil demana als transportistes que consultin l'evolució de les previsions meteorològiques a l'hora de desplaçar-se. En cas de neu o gel damunt la calçada en qualsevol fase d'activació del Pla Neucat, els vehicles de transport de mercaderies perilloses (ADR) de més de 7.500 kg de MMA o MMC de les classes 1 (explosius) i 3 (inflamables),fora de la via, fins que es garanteixi la seguretat de la circulació després de l'actuació dels serveis de manteniment i conservació de les carreteres.Si les previsions es compleixen, el d'aquest dimarts serà elque viu la Garrotxa aquest 2023. El passat 24 de gener les zones més altes de la comarca es van enfarinar amb una nevada que va deixar pocs centímetres. La d'aquest dimarts es preveu que sigui una mica més forta a les mateixes cotes, i anecdòtica a cotes més baixes.