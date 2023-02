​ERC Olot, sobre els pressupostos de la Generalitat: «Són bons per a la ciutat»

ERC Olot valora positivament els pressupostos que el govern de Pere Aragonès ha tancat amb el PSC . Com era de preveure, els republicans valoren positivament els comptes des de l'òptica olotina: "Són uns pressupostos necessaris per a tot el país i són bons per Olot perquè molts dels projectes que tenim es veuran reflexos. Crec que podem estar contents que hi hagi aquests pressupostos i des d'ERC Olot ens n'alegrem", ha dit el portaveu del grup municipal,Els republicans han valorat positivament que els comptes per aquest 2023 tinguin en compte l'inici de la construcció delo el. També celebren que ja es projectin diferents partides plurianuals per a l'. Els comptes que han pactat ERC i PSC preveuenper a la construcció del tram oest de la variant d'Olot. "El govern entén que és un projecte prioritari, i per això ha programat una partida plurianual perquè quan s'acabin els tràmits, a la mesura que marquin els tempos, puguem començar a veure la construcció de la variant", ha dit Quintana.Per altra banda, el portaveu d'ERC Olot també ha assenyalat que el pressupost d'aquest any podria haver inclòs alguna partida per a l'illa del Carme , però ha criticat que durant els últims quatre anysi això ha fet que la Generalitat no ho hagi inclòs: "Aquest projecte no apareix perquè han passat quatre anys sense fer els treballs previs i presentar el projecte".Quintana també ha assenyalat que amb els nous pressupostos és possible que aviat pugui haver-hi: "Sembla que hi haurà un nou pla de barris i, quan es concreti, serà el moment de presentar nous projectes per millorar la mobilitat i el tema de l'habitatge, que són projectes que han de ser eixos principals de treball per Olot".