​Jordi Joan Fageda, presentat com a candidat del PSC a les Planes d'Hostoles

Avui hem presentat en Jordi Joan Fageda com a candidat a Les Planes d'Hostoles.



Hem tingut en @FerranPedret i en @MarcLamua.



En Jordi presenta un projecte renovat i honest que de ben segur farà que Les Planes arribi a on es mereix.



Sort i encerts Jordi, endavant! pic.twitter.com/MgnoOYLcsx — PSC Comarques Gironines (@PSCComGironines) February 3, 2023

ha estat presentat com a candidat del PSC a les Planes d'Hostoles. En un acte públic a la sala polivalent del municipi, Fageda ha exposat la que és la primera candidatura del PSC en vuit anys. Els socialistes es van presentar el 2015 i van aconseguir un regidor, però a mig mandat el grup es va dissoldre a conseqüència del procés independentista.Ara Fageda intentarà recuperar la representació socialista a l'Ajuntament de les Planes. Ho farà ambi sent la seva primera experiència en la política municipal. El candidat del PSC va exposar divendres els eixos de la seva candidatura, entre els quals hi ha la promoció del municipi:. Està al mig de dos nuclis coneguts com Amer i Sant Feliu i tothom passa de llarg a les Planes".Sobre els principals projectes que proposa, hi ha el desenvolupament del, la construcció d'uni el desenvolupament de duess. Fageda també va explicar que el seuaniria destinat al municipi: "Els meus diners d'alcalde aniran destinats als llibres del col·legi, i el que sobri al menjador. Tota la vida he fet de bomber, tinc una bona jubilació i no tinc cap necessitat. A mi aquest poble m'ha acollit bé i els hi vull tornar la pilota".Jordi Joan Fageda va ser presentat divendres passat en un acte on hi van assistir una cinquantena de persones, entre les quals hi havia el diputat al Parlament, Ferran Pedret; el diputat al Congrés, Marc Lamuà; el subdelegat del govern espanyol a Girona, Albert Bramon; i l'exalcalde de les Preses, Daniel Tarradellas. De moment, la del PSC és la segona candidatura que s'ha presentat a les Planes. Junts per Catalunya ja va presentar Pablo Odell com el relleu d'Eduard Llorà al municipi.