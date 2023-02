Agustí Arbós, regidor de Mobilitat. Foto: @olotuit.

El regidor de Mobilitat,, ha sortit públicament a donar explicacions després de les crítiques i confusions que ha generat la nova senyalització per a bicicletes de la Rodona . Des de fa una setmana, hi ha pintat un carril bici que enllaça la rotonda amb la nova via ciclista de les Tries.El primer que ha volgut deixar clar el regidor és l'objectiu de l'actuació: "en pintura horitzontal que té com a objectiu visualitzar el pas de bicicletes i el que recomana és que les bicicletes passin per dins la rotonda com un cotxe més compartint l'espai amb els vehicles de motor".i procurar que els vehicles quan entren a la rotonda tinguin clar que poden trobar-se amb bicicletes. Les bicicletes no han de trepitjar forçosament la pintura vermella i, en canvi, els cotxes no l'han d'evitar, sinó que la poden trepitjar.Per Arbós, aquesta ha estat la solució més factible que tenien sobre la taula, principalment, perquè la dimensió de la rotonda no en permetia cap més. "La rotonda és d'un sol carril.. El que es fa és una solució que visualitza que per allà hi passen bicicletes. Recomanem a les bicicletes que passin pel centre i que els cotxes tinguin clar que aquell espai és compartit", afirma el regidor de Mobilitat.Segons el consistori, l'actuació s'ha fet seguinti el pintat que s'ha fet a Olot també és present a altres ciutats del continent. Segons els informes que ha consultat l'Ajuntament,generava més situacions perilloses per als ciclistes i això ha fet que s'optés per fer-lo al mig, ja que es pretén que la bicicleta circuli com un vehicle més.