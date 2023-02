​Un nou carril bici pintat a la Rodona d'Olot genera crítiques i confusió

Una cosa, potser sóc jo eh, però no entenc gens aquest carril bici. pic.twitter.com/Q0s5dRIsFt — Sara Sarita Sara (@saragonzalezlo1) January 30, 2023

Necessito que algú m'expliqui lentament aquest nou bicicarril, pintat al mig d'una rotonda i entre dos carrils de vehicles. #Olot pic.twitter.com/znAIW3Wtu0 — Albert Brosa (@albertbrosa) February 1, 2023

La nova senyalització d'una part delha provocat tota mena de comentaris a la xarxa. Es tracta del tram de la rotonda de la Rodona que conflueix amb l'avinguda Sant Jordi, la de Girona i la carretera de les Tries. En aquest punt hi ha l'inici del nou carril bici de les Tries que enllaça amb la futura via pintada que hi haurà a l'avinguda Girona Per enllaçar el traçat, l'Ajuntament ha decidit dibuixar des de fa una setmana. Es tracta d'una senyalització nova a la ciutat que, sobretot, ha comportat incomprensió entre els conductors i ciclistes. Així ho han expressat alguns ciutadans a Twitter:Entre els ciclistes també ha aparegut confusió. "S'ha optat per. Com a usuari no ho veig gaire bé. Això no resol el problema que hi havia fins ara de seguretat. Tampoc n'estan contents els conductors de cotxes que s'han trobat una pintada al mig de la rodona", diu, veí d'Olot que utilitza diàriament la bicicleta i que va participar activament en l'elaboració del pla d'impuls a la bicicleta Olot Pedala Segons Pagès, la senyalització és nova per als conductors i creu que no és el millor lloc d'Olot per introduir-la: "ó i no sé si el millor lloc per començar a fer això era a la Rodona, on hi ha molt trànsit de vehicles". També recorda que a l'Olot Pedala es proposaven altres solucions per a la confluència entre els carrils bici i les rotondes, però també admet que a la Rodona hi ha poc espai., l'opció adoptada era la més factible, precisament, perquè la rotonda de la Rodona és massa petita per fer-hi altres actuacions com un carril bici segregat. El consistori ha optat per aquesta solució amb l'objectiu de. Els ciclistes no han de trepitjar obligatòriament el carril i els vehicles sí que ho poden fer. D'aquesta manera, segons l'Ajuntament, l'ús de la rotonda per part d'uns i altres continuarà sent el mateix, però amb més senyalització per als conductors.