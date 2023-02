​Els Bombers provoquen un incendi controlat al Comanegra

Avui, estem realitzant una crema prescrita al Comanegra, a l'Alta Garrotxa. L'objectiu de la crema és mantenir les pastures que formen part del PEG (Punt Estratègic de Gestió) com espai obert per emplaçar vehicles de #bomberscat#GRAF, #EPAF #BBVV #REGirona pic.twitter.com/gVgi2oD7fs — Bombers (@bomberscat) February 3, 2023

Molts veïns de la Garrotxa i el Ripollès hauran vist aquest divendres al matí una fumerola important a la zona de l'. Es tractava d'un incendi real, però controlat. El foc s'ha produït al voltant de lesi ha estat a càrrec dels mateixos Bombers de la Generalitat.Es tractava d'al, un dels pics de l'Alta Garrotxa. Els Bombers han dut a terme aquesta acció per mantenir en condicions les pastures de la zona com a. Aquests punts anomenats PEG són espais oberts que els Bombers tenen ubicats a diferents zones del territori de muntanya per tal de poder actuar en cas d'incendi forestal.Els PEG son punts que tradicionalment estaven destinats a la pastura i que els Bombers utilitzen com. La crema d'aquest divendres al Comanegra ha servit per deixar en condicions el PEG que els Bombers tenen a aquesta àrea. Tot i que, segurament, també haurà provocat que més d'un hagi trucat al 112.