David Coromina es presentarà a les eleccions municipals a Olot amb el Bloc Nacionalista de Catalunya

Olot té un nou candidat a les eleccions municipals del pròxim mes de maig. Es tracta de, un empresari garrotxí que després d'una carrera política amb el Partit Demòcrata ara es presenta amb una formació recent anomenada. Es tracta d'un grup polític que recull sensibilitats del Front Nacional Català i el moviment Primàries.A Olot, Coromina serà el candidat del partit i es preveu que les pròximes setmanes presenti la candidatura que tindrà per nomi doni a conèixer altres noms que formaran part de l'equip. Tot apunta que la llista tindrà[noticiadiari]10/27525[noticiadiari]Coromina es presenta per primera vegada com a candidat a unes eleccions municipals, però. Va ser número sis de la llista de Carles Puigdemont de Junts per Catalunya al Parlament Europeu. Coromina també va ser president del Partit Demòcrata a la Garrotxa . Aquest 2023 serà la seva primera experiència en unes eleccions locals, on mai s'havia presentat a cap llista, tot i que sempre havia estat a l'òrbita de Junts per Olot. Actualment, Coromina exerceix de consultor empresarial.La de Coromina és la. Junts, PSC i ERC han confirmat que es presentaran. També hi haurà una llista ciutadana anomenada Activem Olot i la CUP i Olot en Comú estan acabant de perfilar la candidatura, tot i que encara no l'han anunciat.