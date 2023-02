​Un grup ciutadà es presentarà a les eleccions municipals d'Olot

Les eleccions municipals 2023 d'Olot tindran una llista independent formada per ciutadans. Un grup de veïns de la ciutat ha creat una candidatura que es presentarà els pròxims dies i que es diràLa candidatura no estarà alineada amb cap partit i el seu cap de llista serà, fill de la sabateria centenària Calçats Baldiret. Rubió és mestre de primària, tot i que des de fa anys és, Marta Madrenes, qui ha anunciat que no es tornarà a presentar com a alcaldable.Rubió està acabant de tancar la llista amb què es presentarà a les eleccions municipals d'Olot el pròxim 28 de maig. De moment, entre els noms que sonen per acompanyar Rubió hi ha l'empresaride Ratafia Russet, el botigueri la pedagogaActivem Olot serà laque, de moment, s'ha confirmat que es presentarà a la capital de la Garrotxa. Junts amb Pep Berga ERC amb Josep Quintana , Olot + amb David Coromina i Activem Olot amb Jordi Rubió són les opcions que s'han anunciat fins ara. Olot en Comú i la CUP també han informat que tenen intencions de presentar-se, però encara no han fet oficial la seva candidatura.