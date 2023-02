​67 milions fins al 2026: la variant d’Olot ja està als pressupostos de la Generalitat

Per primera vegada, la variant d’Olot ja té una assignació pressupostaria a un pressupost de la Generalitat de Catalunya. Els nous comptes catalans inclouen una partida deque es repartiran en diferents quantitats fins al 2026.La partida que ha assignat la Generalitat prové deli està destinada únicament al, el qual va entre l'enllaç a l’avinguda dels Països Catalans a la connexió amb l’A-26. La infraestructura olotina està repartida en: el que va de l’A-26 fins a l’entrada del túnel de la Pinya, el propi túnel de la Pinya i la variant de les Preses que travessa la plana agrícola de la Vall d’en Bas.Amb aquesta primera inversió, la variant podria començar a construir-se pel tram que passa per l’Hostal del Sol i el Pla de Sant Andreu i connecta l’A-26 amb la boca nord del túnel de la Pinya.La partida de 67 milions destinada a aquesta peça de la variant d'Olot es presenta als pressupostos de la Generalitat repartida endiferents (2023, 2024, 2025 i 2026). Per al 2023 s’ha assignat la partida més petita,. Al 2024, d’aquí a un any, ja hi ha una partida de més deque podria significar l’inici de les obres. Per al 2025 la inversió passarà a ser dei el 2026 es preveu una partida de més deper finalitzar el tram.De moment, la Generalitat només ha assignat pressupost per a la construcció d’aquest tram de la variant d’Olot.. Abans d’executar qualsevol partida, però, caldrà haver enllestit el projecte constructiu que ja es va adjudicar a l’empresa TYPSA l’any passat.