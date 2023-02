Els pressupostos de la Generalitat 2023 preveuen 9,4 milions per a la Garrotxa

Quines inversions s'han previst a la Garrotxa?

Els pressupostos de la Generalitat tornen a mirar de reüll la Garrotxa. Des de fa anys, la comarca se situaper part dels pressupostos catalans. Aquest 2023, després de l'acord entre ERC i PSC , la tònica seguirà pràcticament igual.Els pressupostos han previst per a la Garrotxa(consulteu totes les partides al final de la notícia). Aquests diners són la suma de les inversions que preveu executar la Generalitat i les transferències que farà a ajuntaments o entitats de la comarca perquè acabin executant la inversió corresponent. La xifra garrotxinai la setzena de Catalunya. A l'àmbit gironès, el Baix Empordà és la comarca que rebrà menys inversió (9,1) seguida del Pla de l'Estany (9,2) i. Després s'hi situen el Ripollès amb 11 milions, l'Alt Empordà amb 22, la Selva amb 36,4 i el Gironès amb 47,3.Els pressupostos de la Generalitat preveuen inversions a. El que més inversió rebrà és. A la capital de la Garrotxa la Generalitat hi ha pressupostat per al 2023 la construcció del nou(1,6 milions) i 193.000 euros per a l'inici de les obres deen el seu tram oest des de l'avinguda dels Països Catalans fins a l'A-26. A la capital garrotxina la Generalitat també hi aportarà 41.700 euros per a la nova piscina del, 50.000 per a la novao 91.000 per a la reforma de la zona d', porta d'entrada de la Fageda d'en Jordà.El segon municipi que més diners rebrà dels pressupostos 2023 és la. En total seràque inclou la portada d'aigües a la capella de Sant Mateu, la reparació del túnel de la Codina tal com va avançar NacióGarrotxa , i el desplegament de fibra òptica.Després de la Vall d'en Bas,entra al podi dels municipis garrotxins que rebrà més diners de la Generalitat aquest 2023. La construcció de ladel poble per 600.000 euros situa el municipi entre les tres localitats amb més inversió per part del pressupost català del 2023.Pel que fa a la resta d'inversions que trobem a la comarca hi ha, per exemple, 300.000 euros per al, la mateixa quantitat per a la nova depuradora d'Oix, inversions a l'escola de Montagut i la de les Planes d'Hostoles, la construcció de la depuradora de Riudaura o laper més de 500.000 euros.Consulta totes les partides a la següent taula: