​Lluís Amat es tornarà a presentar a les eleccions per només mig mandat

Alguns dels membres de la candidatura de la Vall Plural per a les eleccions municipals Foto: Pau Masó

es tornarà a presentar a les eleccions municipals de lad'aquest 2023. L'actual alcalde ha decidit repetir candidatura després de vuit anys governant l'Ajuntament. Amat ha pres la decisió conjuntament amb el partit () amb una condició consensuada: en cas de governar, només ocuparà el càrrec d'alcalde durant els dos primers anys del mandat.i després passarà el relleu a una altra persona del grup que acabarà els dos últims anys de mandat.Tal com va assegurar quan es va presentar el 2015, Amat creu que la seva trajectòria havia de ser de dos mandats. La pandèmia, però, ha provocat que els últims dos anys l'equip de govern hagi deixat projectes a mitges i això, ha fet que el partit i Amat hagin decidit continuar amb una fórmula de transició: "Tenia clar que havia de plegar després de vuit anys.personalment després d'aquests dos últims anys. Crec que hem trobat una nova fórmula", assegura Amat.Segons la formació, el principal motiu per haver pres aquesta decisió ha estat els dos anys de pandèmia: "Vam decidir que era important continuar amb el projecte començat fa vuit anys i creiem que la Covid ens va dificultar acabar projectes que havíem començat. Perquè això pogués continuar, vam decidir en assemblea que en Lluís continués en un mandat de transició", diu, membre de la Vall Plural.L'actual alcalde de la Vall d'en Bas serà el cap de llista a les eleccions municipals del mes de maig per la Vall Plural amb un equip on hi haurà continuïtat i renovació. De moment,: "Ho hem d'acabar de treballar. Al llarg dels pròxims dos anys ho acabarem de definir. Som un equip i això ha transcendit".Actualment, la Vall Plural està acabant de tancar la llista i elaborant el programa electoral. El partit s'està reunint amb veïns del municipi per recollir les inquietuds i necessitats, tot i que asseguren que moltes son ja conegudes, entre les quals hi ha. En aquesta qüestió, el partit ja té clar quina posició agafarà: "Nosaltres des del 2015 hem mantingut el mateix discurs: no la volem i, si ens l'han de fer, volem influir al màxim perquè ens impliqui el mínim possible", diu Amat.A les últimes eleccions municipals del 2019, Lluís Amat va revalidar amb més marge del que tenia la majoria absoluta.va aconseguir(68%) que es van traduir en vuit regidors. L'altre partit,, va treure tres regidors. De moment, no s'ha fet pública cap altra llista electoral a la Vall d'en Bas.