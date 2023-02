​La Volta Catalunya 2023 passarà per la Garrotxa: dies i pobles

La Volta Catalunya 2023 tornarà a passar per la Garrotxa. Després de tres anys d'absència, la cursa ciclista més important que se celebra al país trepitjarà la comarca. La 102a edició se celebrarà del 20 al 26 de març i tindrà set etapes. A la Garrotxa passarà eli eldurant la segona i la tercera etapa.En la segona etapa, el dimarts, els ciclistes entraran per la c-63 a les, seguiran cap ai travessaran la ciutat d'per agafar la carretera de la cantina que enfila el Coll de Coubet de primera categoria. Després la Volta marxarà de la Garrotxa direcció Sant Joan de les Abadesses.En la tercera etapa, el dimecres, la cursa vindrà de Rupit. Els ciclistes baixaran el Coll de Condreu i el Coll d'Úria i arribaran a. Després travessaranper tornar a pujar el Coll de Coubet i el Coll de Canes per baixar, en acabat, cap a Ripoll.Els dos dies que la Volta trepitjarà la Garrotxa es calcula que ho farà cap al migdia, aproximadament. La cursa catalana és la tercera prova ciclista per etapes més antiga del món després del Tour de França i el Giro d'Itàlia. La prova està plenament consolidada al calendari UCI World Tour i hi participaran els principals equips del planeta amb noms de corredors encara per concretar.