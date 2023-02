​L'Ajuntament d'Olot considera «intolerables» els robatoris i baralles de la Festa de Sant Tomàs 2023

"No ens volem acostumar que a la ciutat d'Olot la gent no vulgui sortir"

L'Ajuntament d'Olot es mostra contundent i crític davant la situació que es va viure divendres passat 27 de gener durant la Festa de Sant Tomàs 2023 . El consistori considerala situació i ja ha donat instruccions a la Policia Municipal perquè s'identifiquin els autors dels fets.Durant la nit de la festa hi va haver baralles i robatoris al Firal Petit. Un grup d'una desena de joves de la ciutat va dedicar-se durant la celebració a robar i increpar alguns dels adolescents que hi havia a la zona. Això va comportar que hi hagués diverses baralles i també robatoris amb violència. De moment, s'ha conegut que es van robar alguns mòbils.Segons han explicat fonts dels Mossos d'Esquadra a, no s'ha presentat cap denúncia. La policia, però, ha actuat d'ofici ide robatori amb violència aquella nit. La investigació determinarà si cal o no posar denúncia.Davant la situació, l'Ajuntament ja ha ordenat a la Policia Municipal que investigui i identifiqui els autors dels fets, alguns dels quals serien menors. ". Ens sembla intolerable que això pugui passar a la nostra ciutat", diu el primer tinent d'alcalde,El consistori ha deixat clar que no vol consentir aquesta mena de situacions i preveu que els pròxims dies es pugui denunciar els joves que van protagonitzar els fets i, fins i tot, parlar amb els seus pares.Els fets de Sant Tomàs han despertat diversos comentaris i crítiques a les xarxes socials que relaxen un sentiment d'inseguretat i por, sobretot per part de famílies amb fills que surten de festa. Davant aquest clima, Vayreda deixa clar que treballaran perquè els joves puguin sortir de festa amb seguretat per la ciutat: "No ens volem acostumar que a la ciutat d'Olot la gent no vulgui sortir i que els pares que tenim fills adolescents hàgim d'estar intranquils.amb aquesta mena d'actituds que no ens agrada que passin a la ciutat".La Festa de Sant Tomàs és una celebració dedicada als estudiants de la comarca que se celebra cada any a finals de gener. S'organitza a través de laque coordina l'. La celebració ha anat canviant de format les últimes dècades també a causa de les normatives sobre celebracions amb menors. Des de fa poc temps, la festa ha optat per fer activitats a l'aire lliure i aquest 2023 es va tornar a celebrar al Firal amb un correfoc, dos concerts i música enllaunada fins a la una de la matinada.