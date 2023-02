Els equipaments i espais que es projecten a l'illa del Carme d'Olot

La nova biblioteca - centre cultural

La façana de la fàbrica de Can Sacrest, on s'ubicarà la nova biblioteca. Foto: Martí Albesa

Un nou edifici polivalent

L'equipament polivalent ocuparia l'espai que ara ocupa la pista de bàsquet i l'aparcament de la plaça Campdenmàs. Foto: Martí Albesa

Una segona illa energètica

Un espai públic urbà lliure i verd

L'actual aparcament que hi ha darrere l'Escola d'Art serà la part central de l'illa del Carme. Foto: Martí Albesa

Un aparcament

Descartada una residència d'estudiants

Un document conceptual amb participació transversal

Des de fa pocs mesos l'Ajuntament d'Olot ja té sobre la taula el document que ha de marcar les línies generals i el rumb conceptual del projecte de l'. Es tracta del programa funcional, un treball de 141 pàgines elaborat per un equip conjunt entre l'i liderat per l'arquitecta municipal,i la responsable de la Unitat de Suport i Planificació del Consorci,El document, al qual ha tingut accéss'ha estat cuinant tot el 2022 i determina, en línies generals,. També exposa les finalitats, les necessitats, la implementació i els serveis que podria incloure el projecte. Es tracta del document més desenvolupat que s'ha elaborat fins ara i permet començar a definir quins han de ser els equipaments que ha d'incloure aquest nou espai de la ciutat que tindrài s'ubicarà entre la ronda i el carrer Mas Bernat, el carrer del Carme i el carrer verge del Portal.El principal element de l'illa del Carme serà la nova biblioteca. Al programa funcional es defineix també com. A hores d'ara, ja s'està elaborant des de fa temps el pla funcional específic per aquest equipament que vol ser un espai molt més modern, connectat i divers que la Biblioteca Marià Vayreda actual.Segons el programa funcional, la nova biblioteca ha de ser. El document no especifica com ha de ser l'equipament i dona via lliure a la necessitat o no d'enderrocar o rehabilitar l'antiga fàbrica de, on es preveu ubicar-lo (a l'est de l'illa del Carme).Sí que demana que l'del nou centre cultural, sinó que ha de ser "multidisciplinari". En aquesta línia es deixa escrit que "és una oportunitat perquè professionals de les diferents àrees (Ocupació, Turisme, Joventut, Cultura, Habitatge, Acció Social i Comunitària, etc.) s'apropiïn d'aquest espai i facin equip amb les bibliotecàries".Aquesta és una de les principals novetats que es poden extreure del programa funcional de l'illa del Carme. Es contempla, al costat de la plaça del Carme. Es construiria on ara hi ha una pista de bàsquet i un aparcament. Seria un edifici alineat al carrer de Sant Bernat de tres plantes que podria incorporar una porxada per poder fer activitats i actes en cas de pluja.El nou equipament polivalent complementaria els serveis i les activitats que ara donen a l'Escola d'Art i que es donaran a la futura biblioteca. Es proposen: "activitats artístiques" organitzades per l'Escola d'Art i l'Escola d'Expressió, aules polivalents amb espais flexibles per a usos formatius per entitats i grups, activitats esportives d'interior no federades i serveis bàsics i de magatzem.Entre els usos i serveis que el programa funcional inclou dins l'illa del Carme també contempla. Seria la segona que es construiria a la ciutat i tindria la mateixa filosofia que la xarxa espavilada que es va inaugurar el 2017 sota l'antic hospital Sant Jaume.En aquesta ocasió, estaria ubicadai tindria: biomassa, geotèrmia i fotovoltaica. La construcció d'aquesta illa energètica permetria donar subministrament al nou centre cultural, l'Escola d'Art, el Consorci d'Acció Social i el nou l'equipament polivalent.Més enllà de les edificacions, el programa funcional també veu necessari que l'illa del Carme inclogui un parc urbà al centre i reclama que sigui un pulmó verd que ocuparia uns. Estaria situat al mig de l'illa i seria l'espai de comunicació entre tots els equipaments i serveis.Per últim, també es contempla la necessitat de construir un aparcament per equilibrar la pèrdua de zones de pàrquing que suposarà el projecte. Aquestde l'illa i tindria accés pel carrer Sant Bernat. Seriaque aprofitaria el desnivell que hi ha entre el carrer i la part plana de l'illa amb diverses plantes per un centenar de vehicles. Aquesta mena d'aparcament es veu com una alternativa a soterrar un pàrquing sota la nova biblioteca.El programa funcional de l'illa del Carme descarta la ubicació d'una residència d'estudiants dins el projecte, però si que assenyala que seria bo que estigués situada dins el Nucli Antic. De fet, el document, fins i tot,que estudien graus postobligatoris als diferents instituts d'Olot. Acut lament, en total, n'hi ha unsMés enllà dels serveis i equipaments que ha d'incloure la futura illa del Carme,. El treball fa una retrospectiva a les accions dutes a terme fins ara i recull de manera afinada l'que té el Nucli Antic, a més de la situació de l'El programa funcional ha comptat ambmunicipals com el cap d'infraestructures de l'Ajuntament, els directors de Dinàmig, l'Àrea d'Educació i Cultura, l'Oficina d'Habitatge, la Biblioteca Maria Vayreda i de l'Escola d'Art d'Olot. També s'han fet entrevistes i reunions de treball amb desenes d'agents.Amb aquest document es crema una primera fase i. El mateix document estableix que "la raó de ser del projecte és que esdevingui un punt de connexió entre les persones i l'entorn" i el cataloga com un "repte social, ambiental, econòmic i urbanístic important".