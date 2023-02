​L’esport i la solidaritat es donen de la mà aquest diumenge a Olot

La ciutat d'Olot és una de les poblacions gironines que des de fa anys acull una de les curses més especials de la demarcació. Es tracta de la, una prova organitzada per la Fundació Oncolliga Girona que treballa per als malalts de càncer i els seus familiars.La cursa es desenvolupade la demarcació. Enguany n'hi ha 12. Olot és una de les poblacions que fa més anys que hi participa i on s'hi concentren més participants. Aquest 2023 la prova també es desenvoluparà a Anglès, Flaçà, Porqueres, Bellcaire d'Empordà, Tossa de Mar, Salt, Maçanet, Navata, Planoles, Palafrugell i Riudellots.A totes les poblacions, la cursa començarà a les. A Olot, la prova sortirà de l', a l'antiga estació. Tindrà, un de 5 i un de 10 quilòmetres que recorreran part de la zona del Bosc de Tosca i la serra de Sant Valentí i la muntanya pelada.Els diners recollits amb aquestes proves es destinen a. Les inscripcions de la cursa es poden fer el mateix dia fins mitja hora abans de la sortida.