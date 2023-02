Expressar és viure i viure és expressar-se. En un moment en què l'expressió és un dret que com molts altres es trepitja, a Olot se li vol donar vida amb una iniciativa que té un únic objectiu:Sota el nom d', Mercè Domènech i Esther Roca no fan res més que passar una flor a algú del públic perquè pugi a l'escenari. "Donem l'opció que la gent es pugui expressar lliurement. Pot ser tot. Una lectura d'un poema, una dansa, un poema, mostrar una fotografia, una reflexió política, parlar d'una tendència... estem oberts a tota mena d'expressions a l'escenari, per això és lliure", explica Roca aAmb l'estil que es vulgui, amb literatura, fotografia, dansa, música o pintura, i, sobretot, amb llibertat, qualsevol persona pot agafar la flor i mostrar la seva expressió en el context d'un escenari com el del. I és que es tracta d'una proposta d'escenari obert, on no hi ha cap guió, només una llibertat: "No limitem el que pugui passar a l'escenari. Cobrim un espai d'expressió", explica Roca.Estiliterârilliure no és nou.i van encadenar-ne quatre edicions. Després es va aturar i fa poc, la tramuntana artística de Josep Nogué va empènyer-les a recuperar la iniciativa a l'Alt Empordà i també a Olot la passada tardor. "La realitat ens va convidar a tornar-ho a fer i vam sentir que era molt necessari que hi hagi un espai on poder-se comunicar".El més important de l'Estiliterârilliure és l'última paraula del nom compost, i per això tothom pot fer-se seu l'escenari. La Mercè i l'Esther son qui obre la sessió amb una performance pròpia, però després es va passant el relleu de manera aleatòria a qualsevol persona del públic. ". La majoria ve amb una idea", explica Roca. Les organitzadores també ajuden a qui faci falta a muntar o preparar qualsevol element escènic que es necessiti per alguna de les intervencions.Després de reactivar la iniciativa, les impulsores volen continuar fomentant l'expressió, i per això ja han pactat amb el Núria Social que cada trimestre hi haurà un Estiliterarilliure i han picat la porta de laper portar la iniciativa de manera periòdica a altres ciutats com Figueres o Girona.l'Estiliterârilliure tornarà al Núria Social d'Olot. Qui ho necessiti podrà acostar-s'hi a partir de les 20 h per preparar qualsevol escena o element tècnic. I qui no podrà expressar-se lliurement a partir de. El missatge que enviaal públic és fàcil i clar: "Vine a tenir l'experiència, sense expectatives. Vine a veure què et desperta i, com que n'hi haurà més, podràs tornar. És un lloc on tot pot passar".