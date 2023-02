El folk torna a Olot aquest cap de setmana. Després de tres anys sense poder-se celebrar a causa de la pandèmia, el festivaltornarà a celebrar-se aquesta la capital garrotxina.La cita de dansa tradicional i participativa arriba aquest 2023 a la. El format serà el mateix de les últimes vegades: tallers i formacions durant la tarda i concert i ball durant la nit a la Sala Torín. Els grups convidats d'enguany son els catalansde Castella. Tots dos seran presents als tallers que s'impartiran a partir de les quatre de la tarda i fins aa la sala olotina.A les, els grups convidats faran la seva actuació a la Sala Torín i convidaran el públic a ballar els seus ritmes folk. Fetén Fetén és un duet castellà format per Jorge Arribas i Diego Galaz que proposta un espectacle amb els ritmes populars de la península Ibèrica, entre els quals hi ha valsos, jotes, pasdobles, charros, rodes o seguidilles. Els Elements és un grup català format per Guida Sellarès a l'acordió, Coloma Bertran al violí, Adrià Bonjoch a la guitarra, Pep Coca al contrabaix i Joan Codina com a mestre de ball. Tots ells mostren un repertori amb base vuitcentista, ball folk europeu i ball folk català des d'una òptica neó que es complementa amb melodies de composició pròpia com la sardana, el contrapàs i el ball pla.Les entrades per als concerts es poden comprar en línia a la web d'Olot Cultura a un preu de. A taquilla les entrades valdran 12. Per aquelles persones que vulguin participar en els tallers també hi ha paquets d'entrades a 18 euros.