​Comencen les obres de la nova oficina del SOC d'Olot amb 200.000 euros menys de pressupost

Un operari treballant a les obres Foto: Pau Masó

"Es dignificarà un servei que està en unes condicions que no són dignes"

L'edifici de l'antic parc de bombers d'Olot ara serà la nova oficina de treball Foto: Pau Masó

La Generalitat ha començat a treballar en la construcció de la nova oficina dela Olot. Des de fa pocs dies, els operaris de l'empresa responsable de les obres, ja han iniciat els treballs per convertir l'antiga caserna dels bombers de les Tries en la nova oficina del SOC.Es tracta d'una obra que porta a terme íntegrament la Generalitat. Inicialment, en una presentació a l'Ajuntament d'Olot fa aproximadament un any, el Departament de Treball va anunciar que el pressupost de l'obra era de 800.000 euros , però finalment, se n'han pressupostat. Segons fonts del departament consultades per, ladel finançament es deu al fet queque també incloïa una altra fase de l'obra. Les mateixes fonts també apunten que la reducció del pressupost no ha de perjudicar a les prestacions de l'oficina.La nova oficina estarà situada a l'antic parc de bombers d'Olot ubicat al polígon de les Mates, al barri de les Tries. Ocuparà la part d'oficines i habitacions de l'antic equipament i tindrà una superfície d'uns 330 metres quadrats. Comptarà amb, dos despatxos de direcció,(tres sales amb 13 taules de treball) i unaTot això permetrà, situada a l'edifici dels sindicats al costat del Pavelló d'Esports d'Olot. "Aquest nou servei serà un benefici per a la ciutat. Es dignificarà un servei que està en unes condicions que no són dignes per rebre els ciutadans que busquen feina.i el fet que estigui a prop de l'Àrea d'Ocupació de les Mates esperem que generi sinergies positives", diu el regidor de Promoció Econòmica d'Olot,Es preveu que les noves instal·lacions permetini es puguin contractar dues persones més de les 12 que hi ha actualment i així dotar fer arribar la plantilla fins als. La nova oficina es preveu que pugui inaugurar-se, aproximadament al mes de maig.