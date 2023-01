​Acció Climàtica instal·larà trampes per a senglars a Rocacorba

🌳 We love Tree Sets! 🐗 We Recently instructed land management professionals in Italy how to capture wild boar using the Pig Brig Trap System and had a blast!



Stop feral hogs with the Pig Brig Trap System. Learn more at https://t.co/2sxfEe72aO! pic.twitter.com/9YN4p0hLng — Pig Brig (@pigbrig) January 11, 2023

Acció Climàtica té localitzats els dos punts on pretén instal·lar les primeres trampes per a senglars de Catalunya. Després d'una prova pilot a l'Alt Empordà, el Departament preveu ubicar-ne a dos indrets de les comarques gironines. Un d'ells és, una serralada situada al municipi de Canet d'Adri i. Segons ha pogut saber, aquesta seria una de les primeres ubicacions del país on s'instal·larien aquesta mena de trampes anomenades Pig Brig Trap L'altre punt, també a les comarques gironines, seria, al Baix Empordà. D'aquesta manera, Acció Climàtica atacaria dues zones amb alta freqüència de senglars i la mesura, és molt possible, que vagi acompanyada de laen aquests dos punts. El Departament ja va informar que a principi d'aquest 2023 es declararia l'emergència La instal·lació de les trampes per a senglars a Rocacorba i les Gavarres seria la instauració d'un sistema que ha demostrat ser eficaç en les proves pilot que es van fer als Aiguamolls de l'Empordà . Durant els últims mesos, els Agents Rurals van estar provant aquesta tècnica a l'estany del Tec, prop d'Empuriabrava. Amb només quatre dies,. El sistema és molt senzill: es tracta d'una estructura circular de xarxes amb aliment a l'interior. Un sistema de càmeres permet detectar la presència d'animals i quan és el moment adequat, la infraestructura s'activa perquè quedi blindada i els animals no puguin sortir-ne.Les trampes i la declaració d'emergència cinegètica formen part del pla de xoc que el Departament d'Acció Climàtica va aprovar a principis del 2022 per fer front a la superpoblació de senglars i reduir els danys que causa l'espècie, sobretot, als conreus. El pla està dotat amb més de 10 milions d'euros i pretén frenar l'expansió d'aquest animal. Es calcula quei la majoria, fins a dues terceres parts, s'ubiquen a less. Actualment, es calcula que arreu del país hi ha unsi que, en algunes parts del territori, la densitat de l'espècie arriba a ser de fins a quinze exemplars per quilòmetre quadrat.