​Quins carrers s'asfaltaran aquest 2023 a Olot?

Com cada any, Olot ja té sobre la taula la planificació dels carrers de la ciutat que caldrà asfaltar aquest 2023. Tots ells s'inclouen al, el document que determina quines son les vies més malmeses i les que caldria actuar-hi amb més immediatesa. De moment, s'ha aprovatque inclou una quinzena d'espais.El primer semestre d'aquest 2023 s'asfaltaran alguns carrers importants com el, la, elo l'del polígon del Pla de Baix. També s'actuarà en altres vies més secundàries com la plaça del Morrot i el carrer Ginebre. Està previst que les obres comencin en un termini de dos mesos.podrien començar alguns dels treballs.A part de l'asfaltatge de carrersdel carrer, de la, la vorera deli els rebaixos del carrerEl Pla d'Asfalts d'Olot s'elabora anualment a través de l'anàlisi dels tècnics de l'Ajuntament i les aportacions de veïns i entitats. Enguany, està previst actuar en un total de catorze quilòmetres de carrers i voreres en tres fases diferents al llarg de l'any. De moment, la primera començarà aquesta primavera i afectarà unsde calçada.A l'estiu, està previst que es pugui desenvolupar una segona fase, on també s'hi podria incloure l'asfaltatge de l'avinguda Sant Jordi a càrrec de la Generalitat . A la tardor, tindria lloc la tercera i última fase del Pla d'Asfalts.