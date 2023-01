Veïns de Sant Aniol recullen denúncies contra un veí que genera «por i inseguretat»

La carta que s'ha difós per la zona i que han escrit el grup de veïns Foto: Cedida

Els veïns de Sant Aniol de Finestres s'han organitzat per posar fi a una problemàtica que fa anys que s'arrossega a la zona. Es traca del comportament que té un dels veïns del poble: unque ha protagonitzat diferents. Per intentar posar fi a la situació, els veïns han format un grup per tal dei portar-ho davant el jutge.El grup veïnal ha difós una carta on es demana a tota aquella gent que hagi patit algun acte vandàlic del jove que exposi els fets a(bustiahisom@gmail.com) per tal de "donar força" al conjunt de denúncies ja recollides per la policia. Al mateix temps, els veïns també recolliran signatures i ho entregaran tot als poders "judicials, sanitaris i de seguretat pública de la Garrotxa". Asseguren que tenen un mal estar i que es tracta d'una situació queL'objectiu dels veïns és agrupar denúncies i fets peri aconseguir que l'enviï a presó. Fins ara, els delictes per als quals se l'ha jutjat no han estat de prou pes, segons la justícia, per a dictaminar una pena de presó. També s'han fet reunions entre l'i estaments policials i de l'àmbit social de la Garrotxa, però no ha servit per frenar el comportament del noi.El jove de 27 anys va arribar al municipi amb 14 i tindria problemes mentals, a més d'una addicció a les drogues. Durant els últims anys el seu comportament ha empitjorat i els veïns temen que es pugui arribar a alguna situació més perillosa.Aquest últim any ha empitjorat molt i ha començat a fer destrosses.És un escàndol el que fa", diu l'alcalde de Sant Aniol,, en declaracions aActualment, el jove viu sol com a okupa a una casa cremada del municipi on es va intervenir una plantació de marihuana fa temps. Des del 2019 acumulaper delictes com atemptat a agents de l'autoritat, conducció temerària, tràfic de drogues o trencament de condemna. En una ocasió, també va tallar els cables telefònics i robar i destrossar els lectors de matrícules de la carretera principal del poble. L'Ajuntament ha decidit que, de moment, no els tornarà a instal·lar a l'espera que s'arregli la situació, ja que el noi els ha robat dues vegades i el cost puja a més deLa setmana passada els Mossos d'Esquadra van detenir el jove per haver destrossat la marquesina de bus i haver generat altres desperfectes a tres cases del municipi. Poc després, però, el jutge el va deixar enEl noi també hauria provocat problemes a pobles veïns com, on també s'estan recollint suports.