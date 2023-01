​Domènec Moli exposa la seva col·lecció d'art a l'Àmbit

Aquest dissabte la galeria d'artsituada al Firal, va inaugurar una de les exposicions més rellevants que ha acollit els últims temps. Es tracta d'una mostra que recullde la col·lecció privada de l'olotí. L'exposició acull obre que el col·leccionista guardava des de feia dècades i entre les quals hi ha quadres, dibuixos, llibres o una pedra litogràfica de l'exposició del 29.Entre els artistes que configuren la col·lecció hi ha noms tan rellevants com, Comellas, Curós, Plana, Bach, Cesc,, Duran,, Quera, Xargay o Fita. En total,diferents repartides que, majoritàriament, mai havien estat exposades. Cada obra està acompanyada de textos escrits pel mateix Moli. La mostra està comissariada per"Les obres que hi veieu suposen per a mi un record d'artistes amb els quals vaig compartir inquietuds, exposicions, presentacions, debats, controvèrsies... i tot plegat una de les èpoques més increïbles i efervescents de l'art a casa nostra", explica Domènec Moli. "Des del comissariat de l'Àmbit pensem haver bastit un document històric que pren també el caire d'homenatge cap a una persona com en Moli, a qui tant deu la ciutat. Un esforç dut a terme per aconseguir un plantejament expositiu únic i rigorós, que sentim que haurà valgut molt la pena", afirma la comissària Prats.L'exposició que porta per títol Domènec Moli, històries d'un col·leccionista ocasional, es podrà veure fins a l', cada dijous, divendres i dissabte entre les 18 i les 20.30 h amb entrada lliure. El 18 de febrer s'oferirà una visita guiada gratuïta amb Moli i Prats a les 18 h.