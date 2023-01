​Territori respondrà aquest febrer les 150 al·legacions de les variants d'Olot i les Preses

El projecte constructiu, en marxa

Territori té previst respondre aquest febrer les al·legacions dels estudis informatius i d'impacte ambiental de la variant de les Preses i la d'Olot. Són les al·legacions que es van rebrequan es va obrir a exposició pública aquests estudis previs de les dues infraestructures. En total, Territori va rebre al·legacions dei ara, pràcticament tres anys després, preveu tornar resposta."Aquest mes de febrer el que veurem, així s'hi van comprometre, és l'estudi informatiu definitivament aprovat i totes les al·legacions haurien d'estar respostes. Tot això hauria de passar aquest mes de febrer", afirma l'alcalde d'Olot,, qui es va reunir amb el secretari d'Infraestructures fa uns quinze dies . En una visita a la Garrotxa, alts càrrecs del nou Departament es van reunir amb elsper presentar-se i per confirmar que el calendari seguia l'establert. I, a més, també van exposar que aquest febrer es respondrien les al·legacions.Querespongui les al·legacions significa que es donarà per tancat el tràmit dels estudis informatiu i d'impacte ambiental de les dues variant que va començar el 2019 . Territori ja fa temps que té coll avall les al·legacions, però encara no les havia respost. La variant de les Preses-Vall d'en Bas va rebre(9 d'administracions públiques i 65 de particulars) i l'estudi informatiu d'Olot en va rebre(10 d'administracions i 69 de particulars).El Departament n'ha estimat algunes i d'altres les ha rebutjat. A través del tràmit que es preveu fer aquest febrer,per les quals ha acceptat o no cada al·legació. I és que la Generalitat va engegar el següent pas administratiu de les variants ( la redacció del projecte executiu ) sense haver resolt del tot el procés d'exposició pública iniciat el 2019, ja que no s'havia tornat resposta.Tot i no respondre les al·legacions,i ja està en marxa la redacció del projecte executiu de les dues variants. Aquest projecte incorporarà algunes de les al·legacions que el Departament ha estimat. L'encàrrec que s'ha fet a l'empresa TYPSA , inclou modificacions que es reclamaven a les al·legacions com que la calçada sigui 1+1, reestudiar vials urbans, redimensionar rotondes o optimitzar plataformes i vials laterals, entre altres.Aquest febrer, doncs, Territori tancarà un tràmit que es va iniciar fa tres anys i que ha estat clau per definir el traçat de la infraestructura. Ara queden els detalls i com serà la construcció de les dues carreteres. Això li correspon al projecte executiu que ja està al forn i que hauria d'estar enllestit la tardor d'aquest 2023. Un cop aprovat, les obres (valorades en) podrien començar.