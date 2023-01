Carla Simón guanya el Feroz a millor direcció per «Alcarràs»

Les millors sèries i els seus protagonistes

La cineasta garrotxina de les Planes d'Hostolesha estat reconeguda en la categoria de millor direcció per Alcarràs als, organitzats per l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya (AICE). Celebrats aquest dissabte a la nit a Saragossa, també han premiat la coproducció catalana As Bestas com la millor pel·lícula dramàtica de l'any. El thriller rural de Rodrigo Sorogoyen partia com a favorita als guardons, amb 10 nominacions de les quals, finalment, se n'ha endut tres. El darrer, la millor música original, d'A la resta de categories, la també producció catalanaha aconseguit el premi a millor pel·lícula de comèdia.s'ha endut el Feroz a millor actriu protagonista de pel·lícula per Cinco Lobitos, film que també ha estat reconegut amb el premi de millor guió. El Feroz a millor actor protagonista ha estat per aper Mantícola.s'ha endut el guardó a millor actriu de repartiment per Cinco Lobitos, mentre el premi a millor actor de repartiment ha estat per a, per As bestas. I, finalment,ha estat guardonada amb el premi a millor tràiler per Cerdita, mentre queha guanyat el premi a millor cartell per Mantícora Pel que fa a les categories de sèries de televisió, La ruta s'ha endut el premi a millor sèrie dramàtica i millor guió. D'aquesta mateixa peça,ha rebut el premi a millor actriu protagonista.ha estat reconeguda com a millor sèrie de comèdia i el seu protagonistacom a millor actor protagonista, amb una menció especial acom a millor actor de repartiment. El reconeixement a la millor actriu de repartiment ha estat per apel seu paper a Intimidad.Durant la gala, també s'ha lliurat el premi d'honor dels Feroz a un emocionat i reivindicatiu Pedro Almodóvar. Li van donar el guardó les sis actrius que ja són insígnia de les seves pel·lícules: Julieta Serrano, Rossy de Palma, Bibiana Fernández, Aitana Sánchez-Gijón, Leonor Watling i Milena Smit.