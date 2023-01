​Mieres recupera el repic de les campanes de l'església

Mieres ha recuperat el repic de les campanes de l'. L'Ajuntament ha assumit la reparació del rellotge i critica el, que n'és el propietari, per no fer-se'n càrrec. Des del consistori asseguren que han fet diversos requeriments al Bisbat "sense èxit" i que van decidir encarregar la reparació a un rellotger especialitzat per resoldre-ho. La intervenció ha tingut un cost de"L'Església ha tingut sempre un gran afany per immatricular tota mena de béns que, en definitiva, van ser pagats d'una manera o l'altra pel poble. Per tant, creiem que el Bisbat hauria de fer-se responsable del seu manteniment i reparació, tal com fa qualsevol propietari amb els seus béns", remarca el regidor de Comunicació de Mieres,